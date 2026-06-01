Gazdaság

Mészáros Lőrinc Talentis Groupja tarolt, az agrárcége viszont óriásit bukott tavaly

D. Kovács Ildikó
2026. 06. 01. 13:48
Mészáros Lőrinc
Szajki Bálint / 24.hu
Mészáros Lőrinc a 31. FeHoVa (Fegyver, Horgászat, Vadászat) kiállításon 2025. február 6-án
Miközben a Mészáros Lőrinc által tulajdonolt Talentis Group Zrt. 2025-ben kiemelkedő nyereséget ért el, az egyik kulcsleányvállalata jelentős veszteséget termelt.

Látványosan eltérő pályán mozognak a Mészáros Lőrinc-féle Talentis-csoport főbb cégei a friss beszámolók szerint. A holdingként működő

Talentis Group Zrt. 2025-ben 3,4 milliárd forintos nettó árbevétel mellett több mint 40 milliárd forintos adózott eredményt ért el,

amelyből 610 millió forint osztalék kifizetéséről döntött a tulajdonos-alapító, a fennmaradó nyereséget pedig az eredménytartalékba helyezik.

Ezzel szemben a mezőgazdasági portfóliót összefogó Talentis Agro Zrt. ugyan növelni tudta bevételét – nettó árbevétele 2,65 milliárd forintra emelkedett közel 400 millió forintos bővüléssel –, mégis komoly veszteséget könyvelt el.

A Talentis Agro adózott eredménye 2025-ben több mint 1,35 milliárd forintos mínuszba fordult, így osztalékfizetésről nem is döntöttek.

A társaság indoklása szerint a romló eredményt nem az alaptevékenység gyengülése, hanem a pénzügyi folyamatok magyarázzák: jelentősen megemelkedtek a hitelkamatok, egyes befektetéseiket le kellett értékelni, emellett a külföldi leányvállalatok árfolyamveszteségei is számottevő mínuszt okoztak.

A 2Rule-ból úgy vettek ki osztalékot, hogy veszteséges volt

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a portfólió egy másik eleme, a Brendon Gyermekáruházak Kft. kifejezetten jól teljesített: a 2024-ben megszerzett cég 2025-ben 17,67 milliárd forintos árbevételt ért el, és több mint megháromszorozta nyereségét, amely 333 millió forintra nőtt.

A 2Rule márka mögött álló Magyar Sportmárka Zrt. ezzel szemben jelentős visszaesést produkált: árbevétele több mint 30 százalékkal csökkent, profitja pedig közel a felére zsugorodott. Ennek ellenére a tulajdonos 250 millió forint osztalék kifizetéséről döntött.

