Az Erzsébet-táborban dolgozó munkások lehettek az akali tömegverekedők

Csütörtök reggel komoly tömegverekedés alakult ki a télen amúgy nyugalmas Balatonakali központjában. Akik reggel vásárolni mentek az abc-be, azok cirka tíz rendőrautót, a parkolóból leszalagkordonozott területet és egy gyanús Fiatot láttak ott. A Veszprém megyei rendőrségnek aznap küldött megkeresésünkre azt a választ kaptuk, hogy

reggel 7 körül egy 30 fős csoport egy 4 tagú csapatra támadt rá az üzlet parkolójában, mert egy korábbi sérelmüket akarták megtorolni.

A rendőrség szerint két férfit ütöttek-rúgtak főleg, de a négyes végül a kocsijukkal el tudott menekülni. A 30 fős brigád pedig egy szomszédos településre hajtott. Ez Zánka volt, ahonnan a nagy erőkkel kivonult rendőrök 23 embert állítottak elő, két főt őrizetbe is vettek. Hozzátették, az élet vagy a testi épség elleni, illetve más hasonlóan súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás gyanúja áll fenn.

Péntek kora délután mi is ellátogattunk az akali parkolóba. Az itt található a Fék Üzletház gyakorlatilag a környék bevásárlóközpontja étteremmel, dohánybolttal, szoláriummal, olykor piaccal és rendezvényekkel. Épp ezért a főszezonon kívül is sokan megfordulnak itt nap mint nap. Több errefelé dolgozóval is beszélgettünk, amiből az a helyben már elterjedt verzió következett, miszerint

a zánkai Erzsébet-táborban zajló nagy építkezések munkásai műszak előtt Akaliba jöttek a napi betevőért, itt találkozhattak össze haragosaikkal. Az egyik nyilatkozótól megtudtuk, az a pletyka terjed, hogy saját építési művezetőikkel különböztek össze.

Azt is elmondták, a munkások sűrűn járnak Akaliba bevásárolni, de sohasem volt baj velük. Megpróbáltunk bejutni a zánkai táborba is, de engedély nélkül senki sem mehet be, az engedélyt kibocsátó zánkai önkormányzatnál pedig délig tart a félfogadási idő. Megküldtük kérdéseinket – és a fenti történet megerősítését kértük – a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságnak és a zánkai tábort üzemeltető Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványnak is, amint válaszolnak, közöljük.