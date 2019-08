Egy MSZP-s pálfordulása: Botka gúnyos pillantása vagy titkos Fidesz-ajánlat?

Kellemetlen meglepetés érte Botka Lászlót, Szeged MSZP-s polgármesterét a pénteki képviselő-testületi ülés végén. Ő hívta össze az önkormányzat képviselőit, hogy döntsenek a Pick-gyár új beruházásának támogatásáról, de a rendkívüli ülés végén a szegedi 2. számú egyéni választókerület képviselője egészen más témában jelentkezett szólásra. A szocialista Lauer István a közgyűlésen jelentette be, hogy független polgármesterjelöltként elindul az október 13-ai önkormányzati választáson, azaz Botka riválisa lesz.

A képviselő pálfordulásáról a helyi fideszes újság nagy horderejű eseményként adott hírt. A Délmagyar Lauer bejelentéséből azt a következtetést vonta le, hogy a nagy nehezen összehozott ellenzéki összefogás máris szétesett, sőt szétrobbant. A Botka mellett létrejött Összefogás Szegedért Egyesület szerint viszont nincs szó szétesésről. A bejelentés utáni órákban kiadott közleményük szerint Lauer István áruló, akit megvett a Fidesz azért, hogy saját hatalmi érdekei szolgálatába állítsa.

A Fidesz az év elején Kubatov Gábor pártigazgatót küldte Szegedre az önkormányzati választási kampány előkészítésére. A várost 2002 óta irányító Botka megbuktatása óriási fegyvertény lenne a kormánypártnak, ezért már tavaly nagy erőket és összegeket csoportosított Szegedre a szétzilált Fidesz újraszervezésére. Kubatov vasszigorral rázta gatyába a pártszervezetet, és kereste a szocialisták támadható pontjait.

Közben viszont Botka is lépéskényszerve került, át kellett szerveznie a csapatát. Nem tehette meg, hogy nem vesz tudomást az országos összefogási hullámról, így kemény tárgyalások után a húsz szegedi választókörzetből négyet „átadott” a Demokratikus Koalíciónak, hármat a Momentumnak, kettőt a Jobbiknak. Öt éve az MSZP-DK-Együtt-PM-Szegedért húszból tizenhét körzetet megnyert, azaz korábbi nyerteseket is le kellett cserélni.

Az osztozkodás során Lauer körzete is a DK-hoz került; a politikus egyébként 2002 és 2010 között, majd 2014-től volt újra önkormányzati képviselő. A nagy területű, tagolt kiskundorozsmai körzetért állítólag egyáltalán nem rajongott Gyurcsány Ferenc pártja, de végül elfogadták a csomagot.

Lauer viszont nem tudta elfogadni, hogy beáldozták.

MSZP-s forrásunk szerint Botka megpróbálta átbeszélni vele a helyzetet, négyszer tárgyaltak, és a polgármester biztosította Lauert, hogy a körzet elvesztése ellenére az önkormányzat intézményénél, a Szent Györgyi Albert Agóránál továbbra is számítanak a munkájára. A szocialisták azt állítják, ennél több kompenzáció nem jár a pártközi megállapodások miatt elvesztett képviselőségért. Szerintük Lauer ugyanakkor a túloldalról „sokkal jobb ajánlatot kellett kapjon”, ha hajlandó elindulni a DK-s jelölttel szemben, hogy ezzel lényegesen megkönnyítse a Fidesz dolgát a körzetben. A marasztalás sikertelen volt, ezt tudta Botka is, de az váratlan fejlemény volt, hogy korábbi embere kihívóként lép fel vele szemben a közgyűlésen.

A 24.hu kérdésére Lauer is elismerte, hogy Botka, amikor személyesen találkoztak, felvetette neki, hogy „más feladattal fogja megbízni”, de mivel szeret önkormányzati képviselő lenni, és úgy érzi, jól is tette a dolgát, nem fogadta el a felkínált lehetőséget.

Az eredetileg molnár végzettségű képviselő azt mondta, alapvetően csak a képviselőjelöltséghez ragaszkodott volna, de a múlt pénteki közgyűlésen Botka László gúnyos félmosolya miatt döntött úgy, hogy egy füst alatt a polgármesterségért is ringbe száll. Lauer azt mondta, az elmúlt napokban baráti köréből számos önkéntes felajánlás érkezett, amelyek segíthetik majd a költséges kampányban, de mint mondta, alapvetően a családi büdzsére tud támaszkodni.

Botka László mellett jobbra Lauer István egy 2014-es rendezvényen

Lauernek forrásunk szerint hosszabb ideje az volt a „védjegye”, hogy jóban van a szomszéd körzet fideszes képviselőjével. A baloldalhoz közeli helyi újságban tavaly tavasszal hosszú cikk jelent meg Lauer és a fideszes Mihálffy Béla „munkahelyi” barátságáról. A képviselők karöltve mennek az idősek otthonába, „együtt járnak a rendezvényekre is a képviselők, amiben nem látok semmi kivetnivalót, noha tudom, más pártban politizálnak. Közvetlenek, mindenkivel szóba állnak” – mesélte egy helyi lakos akkor a szeged.hu-nak.

A fideszes sajtó azonban hébe-hóba éppen Lauert vett célkeresztbe az MSZP-sek közül: ő volt az egyik, akit súlyos gazdasági visszaélésekkel próbáltak összefüggésbe hozni. A főcsapás ugyan Botka ellen irányult a 2009-es Szeviép-csőd rendszeres felemlegetésével, de esetenként Lauer neve is előkerült az úgynevezett közraktárügy miatt. A gabonatermelőket ért 1,2 milliárdos kár ügyében bűnszervezetben elkövetett csalás volt a vád, a milliárdos csalási történet egyik szereplőjét, a Hungária Közraktár Zrt. pedig Lauer vezette.

Ő lehet egyébként az ötödik polgármesterjelölt, aki Botkával szemben elindul. A szegedi felállás érdekessége, hogy hivatalosan Fidesz-színekben senki sem méretteti meg magát. A kormánypárt miután saját soraiban nem talált megfelelő embert, hosszú casting után az építési vállalkozó Nemesi Pált választotta ki a feladatra, aki hivatalosan függetlenként indul.

A képviselőjelölt-csapattal rendelkező indulók között van még Szabó Bálint jogász, a Botka ellen felépített Szeviép-ügy motorja, aki korábban az MSZP-t és a DK-t is megjárta, az utóbbi időben viszont az egy ideig őt futtató Fidesszel is összeveszett (tavasszal házkutatást tartottak nála), valamint Bartha László, a Tisza Koalíció jelöltje, a város 1998 és 2002 közötti fideszes polgármestere és országgyűlési képviselője. Szabó és Bartha is inkább a jobboldali szavazatokért versenyezhet.

Kiemelt kép: Rosta Tibor / MTI