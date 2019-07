Ugyanazt a világot nézzük, csak van, aki másképp.

Ilyen, amikor mesékkel segítenek a fiatalkorúak börtönében

Boldizsár Ildikó meseterapeutával beszélgettünk, aki szerint a mesék nem pusztán kedves történetek az esti altatás mellé, akár legkeményebb élethelyzetekben is átlendíthetik az embert, ha elsajátítjuk a beléjük kódolt rendet. Az általa kifejlesztett módszer alkalmazta már kórházban és börtönben is. A beszélgetésben szót ejtettünk arról, hogy állnak helyt a mesék ilyen helyzetben, ahogy arról is, hogy lehet-e a Marvel-filmekre a 21. század népmeséiként tekinteni. A Határsértők Kerner Zsolt és Jankovics Márton podcastja, amelyben olyan emberekkel beszélgetnek, akik több érdekes területen alkotnak egyszerre, vagy csak furcsa szemszögből néznek a világra.