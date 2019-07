Ha a felújítás nem lett volna elég, egy taxiba is belement a 4-6-os villamos

A Jászai Mari tér és az Oktogon között pótlóbuszok járnak, írja a BKK a Facebookon. Kommentekből kiderül, hogy azért, mert az egyik Combino egy taxival ütközött össze.

A helyzeten nem javít, hogy a villamos a Corvin köztől eleve nem jár az éves nyári felújítás miatt, ami hamarosan átterjed majd a budai szakaszra is. Így most három szakaszon jár, két szakaszon nem jár a villamos, tehát nem egyszerű végigmenni a Nagykörúton, ahol Budapest nagy része egyébként végig is szeretne menni.

A reggeli csúcsforgalomban sem volt egyszerű Combinóval közlekedni, mert a Margit hídon leszakadt egy villamosvezeték, és a Széll Kálmán tér, illetve a Jászai között pótlóbuszok közlekedtek.