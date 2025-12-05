adventadvent 2025karácsonykarácsonyfa
Advent

Karácsonyfát állítanak a Balatonba

MTI/Katona Tibor
24.hu
2025. 12. 05. 13:22
MTI/Katona Tibor

Idén is állítanak karácsonyfát a Balatonba a szigligeti strandnál december 24-én, kísérőprogramokkal, közölte Balassa Dániel polgármester a HírBalaton megkeresésére reagálva.

Az esemény hivatalos Facebook-oldala szerint 2025. november 30-án, advent első vasárnapján közösen állították fel a Balaton karácsonyfáját a Kézművesudvarban, a Szigligeti Fagyizó udvarán.

A fát december 24-én viszik majd le a strandra, ahol az Újévi Csobbanás szervezői helyezik a vízbe, majd a hagyománynak megfelelően január 1-jén emelik ki onnan a verseny résztvevői.

