Így randiztam a Csodák Palotájában (x)

Huszonkét évvel ezelőtt még senki sem gondolta, hogy a Csodák Palotája Budapest egyik legmenőbb randihelyszíne lesz.



Bevallom, most hétvégéig még csak egyszer voltam a Csodák Palotájában (Csopa), amely akkor még egy másik helyszínen fogadta a természettudományokra nyitott gyerekeket és szüleiket meg persze a fiatalokat. Azóta, két költözés után kibővülve és megújulva Óbudán, a Bécsi úton működik Közép-Európa első tudományos játszóháza, ahol két szinten, 5000 négyzetméteren, 250 interaktív játék található 5D-s és 9D-s mozival és számos más attrakcióval együtt.

Mi okból mentem oda? Randizni. Meghívást kaptam ugyanis a Csopától, és őszintén szólva nem tudtam elsőre elképzelni, miért menne bárki randizni egy játszóházba, ha szerelmével választhatná éppen egy sötét mozi hátsó sorát vagy a romantikus andalgást a Margitszigeten, ezért kíváncsi lettem. Mint elöljáróban megtudtam, a Csopa kedvezményes randijegyet biztosít a szerelmespároknak, akik a közös kalandok végén egy héliummal fújt, piros, szív alakú lufit is kapnak ajándékba. Már csak ezért is megéri, gondoltam, és szóltam a feleségemnek, hogy készüljön, megyünk randizni!

A nejem sokkal racionálisabban látja a világot nálam, így első kérdése az volt, hogy tudunk-e majd parkolni a közelben, vagy villamossal megyünk? Tudunk! – válaszoltam, miután rátaláltam az információra a Csopa honlapján, hogy az intézmény alatti mélygarázsban hétvégeken 2, míg hétköznapokon 1 óra ingyenes parkolási lehetőség van a belépő mellé.



Randizás előtt azért megkérdeztem Mizda Katalint, a Csodák Palotája Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arról, hogy mire is számíthatunk. Katalin elárulta, hogy külön útvonalat állított össze a Csopa a randizó pároknak. A 250 játék közül szívecskés „Randiútvonal” matricákkal látták el azokat, amelyeket pároknak ajánlanak. „Vannak olyan játékaink is, amelyeket kifejezetten párban tudnak csak kipróbálni a látogatók” – mondta Katalin.

A bejáratnál a körülöttünk lévő kis- és nagygyermekes családokat, a lépcsőn felrohanó iskolai osztályokat néztem, a szemem egy kisebb, nyugdíjasokból álló csoporton, közvetlenül mellettük pedig egy egyetemistákból álló társaságon akadt meg. Ez a hely tényleg kortalan – nyugtáztam.

A játékok előtt egy tudományos előadással kezdtünk az Öveges teremben, ami amellett, hogy kellőképpen szórakoztató és érdekfeszítő volt, életre szóló élményekkel is megajándékozott. Nem tudok más helyszínt elképzelni, ahol a markodba foghatsz egy darabka szárazjeget, vagy belenyúlhatsz a közel mínusz 200 fokos, folyékony nitrogénbe. Nemcsak én, hanem a tudományos beállítottságú feleségem is élvezte, és azt hiszem, első randis pároknak is jó beszélgetésindító lehet egy ilyen előadás.



A félórás Best Of Csopa előadás után volt még egy negyedóránk, így elkortyoltunk a Playbar egyik interaktív asztala fölött – amely telis tele van jópofa játékokkal – egy lombikban felszolgált koktélt, mielőtt beültünk a játszóház 9D-s mozijába egy rövid hullámvasutazásra.

Az élmény már-már igazi volt: fújta a hajunkat a szél, vízpermet jött az arcunkba, és rázkódott, mozgott velünk a szék, miközben a 3D-s filmet néztük. A nejem – akit eddig soha, egyetlen hullámvasútra sem tudtam magammal felrángatni, mert nem szereti, ha a gyomra liftezik a gyorsulástól – az előadás után megjegyezte: ilyen hullámvasutazásra bármikor eljön velem.

A moziból kilépve egy rakás gyerekbe botlottunk, akik egy csopás szülinapi zsúr vendégei voltak, kék és sárga lufikkal szaladgáltak, miközben egy nagy különteremben torta és pizza várta őket. A különtermekben nemcsak születésnapi zsúrt tartanak, de közkedvelt helyszínei céges rendezvényeknek, díjkiosztóknak, szakmai napoknak is. „Rendezvényhelyszínként piaci előnyünk a 22 éves minőségi garancia és az, hogy nemcsak helyszínt, hanem programokat is biztosítunk számukra” – árulta el Mizda Katalin. A cégek számára csapatépítő tréningeket is tartanak, ami legalább annyira erősíti a köteléket a munkatársak között, mint amennyire a Randiútvonal elmélyíti a szerelmesek kapcsolatát.



A fiúk a Newton almáskertjében lévő csigás felvonókkal lenyűgözhetik párjukat, hogy félkézzel felhúzzák őket, igaz – csendben jegyzem meg –, erre az emelők sajátosságai miatt a lányok is képesek. Szintén jó móka, amikor tüskék százai emelik fel a rájuk fekvőt a Tudósok csarnokában lévő fakírágyon, mint ahogy a plüss-spermákkal való célba dobás is jól oldja a hangulatot a Születés csodái terem végigjárása után.

A legnagyobbat mégis akkor nevettünk, amikor a két arcból egyet készítő tükrös játék előtt foglaltunk helyet. Mindketten arra gondoltunk, hogy ugye nem így fognak kinézni majd születendő gyermekeink…??

Azokkal a játékokkal is remekül szórakoztunk, amelyeken nem volt Randiútvonal-matrica. A Mágneses mezőn felállított, célba lövős puskáért például egy csapat anyukával és 3-4 éves gyermekeikkel kellett „közelharcot vívnunk”, mint ahogy a mókuskerékbe oltott kintorna előtt is kígyózott a sor. Persze ilyenkor sem unatkoztunk, mert mindig akadt olyan messziről kevésbé nagy játék, amely közelről roppant szórakoztatónak bizonyult.

Végül három remek órát töltöttünk el a Csopában, ahová, megfogadtuk, hogy visszatérünk még, mert a négy szabadulószobából például egyet sem tudtunk kipróbálni. Azon is elgondolkodtam, hogy megérné a havi bérlet vásárlása is, mert annyi érdekes előadás és workshop szerepel a Csopa programjában, hogy nehéz csak egyet kiválasztani.



A randink végén a pénztárnál – ahol előttünk éppen karácsonyra szánt ajándékként vett belépőjegyet unokáinak egy nagymama – megkaptuk a piros, szív alakú, héliumos lufinkat is, mely azóta is kedves emlék a szobánkban.

Ha a programoknak szeretnétek utánanézni, a www.csopa.hu oldalon megtehetitek.