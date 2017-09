Matolcsy bankjának dolgozói chartergépen utaztak volna versenyezni a CEU-tüntetések idején

Majdnem akkora MNB-delegáció vett volna részt idén májusban a jegybankosok olimpiáján, mint ahány magyar sportoló versenyzett tavaly a riói olimpián. Sőt, úgy volt, hogy chartergéppel utaznak ki Franciaországba. Már lefoglalták az utat, amikor a jegybank vezetésében valaki észbe kapott, így borult a forgatókönyv, és csak ötvenen utazhattak el, ők is busszal. Hetven ember nevezési díját és némi szállásköltséget elbukott a jegybanki sportkör. Gerhardt Ferenc alelnök pedig hirtelen elveszítette a sportkör vezetését és az alelnökként felügyelt egyik területet is.

Amíg tavasszal többször is tízezrek tüntettek a CEU-ellenes törvény miatt Budapesten, az egyetemtől pár száz méterre fekvő Magyar Nemzeti Bankban (MNB) mással voltak elfoglalva: chartergép bérlésén ügyködtek 120 embernek, hogy a jegybanki dolgozók közül egy ekkora kontingens elrepülhessen Franciaországba, a jegybankosok olimpiájára.

Kacifántos történet következik a versenyre benevezett, de végül otthon maradt MNB-s dolgozók tucatjairól, ablakon kidobott forintmilliókról, és az egyik területétől megfosztott alelnökről.

A jegybankosok olimpiája nem az egész világra kiterjedő versengés – mint az elnevezés sugallja –, azon az európai országok központi bankjai mellett egy-két, a jegybankok feletti, vagy azok szabályozását végző nemzetközi intézmény (mint az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Fizetések Bankja) szokott részt venni. A helyszín állandó: mindig Franciaország rendezi meg a jegybankosok olimpiáját, és az sincs kőbe vésve, hogy négyévente tartják, előfordult már, hogy ritkábban jött össze a rendezvény. Idén azonban megrendezték, méghozzá május végén a Nantes-tól bő 70 kilométerre fekvő La Baule-Escoublac nevű kisvárosban, Franciaország nyugati részén, az Atlanti-óceán partján. Az MNB-ben pedig nagyon rákészültek az összejövetelre.

A jegybank bármely dolgozója sportolhat az MNB Sportkör keretein belül, közülük toborozták az olimpiai csapat tagjait. Ennek fő koordinátora tudomásunk szerint az MNB Sportkör akkori elnökeként Gerhardt Ferenc volt, a jegybank egyik alelnöke, aki 73 évesen is aktívan kosárlabdázik, hetente ott szokott lenni az edzéseken. Az eseményen való részvételről és a lebonyolításról azonban nem egy személyben Gerhardt mint sportkörelnök döntött, hanem a sportkör szakosztályai és elnöksége – egészítette ki információnkat az MNB.

Olyan sokan jelentkeztek, és annyira hozzászokhattak az elmúlt pár évben a jegybankban ahhoz, hogy szinte számolatlanul áll rendelkezésre a pénz, hogy több forrásból származó információnk szerint egy körülbelül 120 fős csapatot készült kiállítani a magyar központi bank, illetve annak a sportköre. Ráadásul az MNB vezetése a sportkörnek tavaly megítélt 130 millió forintos támogatást az idei első negyedévben 190 millió forinttal megtoldotta, az utóbbi összegből 60 millió forintot címkézve a jegybankosok olimpiájára szántak.

Hogy el tudjuk helyezni ezt a létszámot: a tavalyi nyári olimpiára, Rióba 160 magyar versenyző utazott ki – a jegybankosok olimpiájára kiküldeni tervezett MNB-s kontingens létszáma ettől tehát nem sokkal maradt volna el.

A jegybankosok olimpiája Az MNB tájékoztatása szerint az esemény a legnagyobb, a jegybankok között megrendezett nemzetközi sportrendezvény, amelyen 30 ország nemzeti bankja összesen 2460 fővel vett részt. Legnagyobb létszámmal a házigazda Franciaország (626), az Európai Központi Bank (180) és a portugál jegybank (158) képviseltette magát. A versenyzők 19 versenyszámban mérték össze erejüket. A válasz szerint az MNB Sportkörének tagjai évtizedek óta rendszeres résztvevői a különböző itthoni és külföldi sportrendezvényeknek, ahol legjobb tudásuk szerint igyekeznek képviselni nemcsak a jegybankot, hanem Magyarországot is. Az MNB Sportkörének csaknem 1100 fős a tagsága, közülük több mint 200-an jelezték érdeklődésüket a verseny iránt, végül pedig 49 dolgozó vállalta a hosszú utazást és a részvételt.

Azt találták ki ráadásul, számolt be több forrásunk is, hogy egy chartergépet bérelnek az utazáshoz. A repülőt ismereteink szerint lefoglalták, már megvolt az utazás időpontja, és tudomásunk szerint a szállást is lefoglalták a néhány napos ott tartózkodásuk idejére.

Ekkor azonban megbicsaklott a történet. Egy jegybanki felsővezetőnek beugrott valami. Forrásaink egybehangzóan az egyik ügyvezető igazgatót, Virág Barnabást említették mint aki átlátta, hogy fölöttébb kínos lenne a Matolcsy György vezette, az elmúlt pár évben botrányok kísérte jegybanknak, ha a budapesti tüntetések közepette kiszivárogna, hogy munkatársai chartergépet bérelve nagy létszámban egy franciaországi versenyen vesznek részt. Virág egyébként maga is benne lett volna az olimpikonok csapatában, szintén kosárlabdázik.

Az ügyvezető igazgató jelzését Matolcsy komolyan vette, és az ő pártjára állt alelnökével, Gerhardttal szemben. Az utolsó pillanatban ezért átírták a forgatókönyvet, a repülőgépes utazást lefújták, kikötötték, hogy a versenyre busszal kell menni, és csak egy busznyi – körülbelül 50 – ember utazhat.

Az MNB ebből annyit ismert el, hogy

a sportkör minden utazási lehetőséget figyelembe vett, azokra árajánlatot kért. A rendezvényre való kiutazásra költséghatékonysági okokból nem repülővel, hanem autóbusszal került sor.

Azt is írták, hogy

az MNB chartergép-bérletért nem fizetett, repülőgép bérlésével kapcsolatban az MNB-nek semmilyen költsége nem keletkezett.

Ez azonban nem mond ellent a több forrásból megerősített információnknak: először chartergépre esett a választás, le is foglalták azt, és csak később álltak el ettől a megoldástól. A bérleti díjat azonban visszakapta a jegybank, illetve a sportkör, így valóban nem keletkezett költsége az MNB-nek repülőgépbérlés miatt.

Az ügynek viszont a jegybankon belül lett következménye.

Az alelnök vesztésre áll

Forrásaink arról számoltak be, Matolcsy megfeddte Gerhardtot, az MNB azonban ezt tagadja.

Az alelnök négy év után hirtelen távozott a sportkör éléről, utódja pedig épp Virág lett, sőt Gerhardt végül el sem utazott Franciaországba. Ami ennél is látványosabb: Gerhardt alelnökként elveszítette az egyik, általa felügyelt területet, ráadásul a leginkább médiaképeset a háromból.

Korábban a készpénzlogisztikáért is felelt, ezért az időről időre megújuló bankjegyekről ő számolhatott be, május 8. óta azonban már csak a statisztikáért és pénzügyi infrastrukturáért felelős alelnök Gerhardt, a készpénzlogisztika a főigazgató hatáskörébe került. A jegybank szerint a terület elvesztése nem ezzel függ össze, szó szerint ezt írták:

a bankjegycsere-program keretén belül már megszülettek a bankjegyfejlesztéssel kapcsolatos koncepcionális döntések, így a Készpénzlogisztikai igazgatóság tevékenységében bekövetkező hangsúlyeltolódás miatt a jövőben erőteljesebben érvényesül a terület feladatainak operatív jellege. Ezért került a Készpénzlogisztikai igazgatóság az MNB gazdálkodásáért és a működési feltételek biztosításáért felelős, jellemzően támogató jellegű tevékenységet ellátó szervezeti egységeket irányító főigazgató irányítása alá.

Pár hete, augusztus 23-án ennek ellenére Gerhardt számolt be az új 1000 forintos bankjegyek kibocsátásáról, és nem az a főigazgató, aki már az ezzel foglalkozó területet felügyeli több mint három hónapja. Az MNB válasza szerint azért, mert „a bankjegysorozat megújítása a Készpénzlogisztikai igazgatóság elmúlt években indított egyik legnagyobb jelentőségű feladata volt, és az ehhez kapcsolódó munkák jelentős részét Gerhardt Ferenc alelnök felügyelete mellett hajtotta végre. Ez indokolta azt, hogy mint a bankjegycsere-programmal kapcsolatos jelentős döntések meghozatalát irányító személy, hasonlóan az eddig kibocsátott valamennyi új bankjegyhez, ő mutassa be a sajtónak az új 1000 forintos bankjegyet.”

Beneveztek feleslegesen 70 embert, elveszett bő 5 millió forint

Ugyan a repülőbérlésen nem bukott a jegybank, illetve a sportkör, de a versenyre kifizetett nevezési díjat tudomásunk szerint nem kapta vissza.

Márpedig befizették 120 ember regisztrációs díját, de végül csak 49-en utaztak el Franciaországba, így nagyjából 70 emberen buktak. Nem kis összeg ez: fejenként 250 euró, vagyis 75 ezer forint volt a nevezési díj, ez tehát nagyjából 5,2 millió forintnyi ablakon kidobott pénz.

A lefoglalt szállásoknál a pénznek csak kisebb része ment veszendőbe.

A Budapesttől számítva 2000 kilométeres út megtétele két napba telt, az utazóknak éjszaka meg kellett szállniuk Németországban, és persze hazafele is meg kellett tenni az utat. Ezért a sportversenyekre az MNB képviseletében kiutazóknak járó szabadságkeret nem volt elég, plusz szabadnapokat vettek ki a sportoló dolgozók.

Végül nem egészen 30 millió forintból jött ki a rendezvény költsége, ami

fedezte a résztvevők utazási, szállás- és ellátási költségeit, valamint a biztosításukat és a versenyhez szükséges regisztrációs díjakat.

Az olimpiára a jegybanktól kapott 60 millió forintból fel nem használt részt a sportkör visszautalja az MNB-nek.

A hangulat jó volt a versenyen, erről bárki megbizonyosodhat, az Eurobank2017 Facebook-csoport oldalán sok fotó és videó található, köztük a magyar csapatról is. (De az #eurobank2017 Facebook-keresőcímkét is érdemes felkeresni, és az Instagramon is fotók tömkelege látható a rendezvényről.)

Női kosárlabdában egyébként harmadik helyet szerzett a magyar jegybanki csapat.