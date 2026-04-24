444: Elképzelhető, hogy a Tények gyártása a jövőben az Indexszel együttműködésben készül

Megindult a belharc a Fidesz választási vereségét követően párthoz közeli médiabirodalomban a 444 információ szerint. A lap forrásai arról számoltak be, hogy a választást követő héten a TV2-nél például a Tények alkalmazottjait pécézték ki maguknak azok a kollégák, akik nem a hírműsor gyártásával foglalkoznak, „ment a fideszbérencezés és állítólag egy-két köpés is célba talált”.

Ahogy a lap írja, hosszú ideje lappangott a feszültség a TV2-nél a kőkemény Fidesz-propagandát toló Tények stábja és a csatorna többi munkatársa között, e feszültségnek a forrása és fenntartója pedig a múlt héten menesztett Szalai Vivien volt, aki 10 éven át uralkodott a csatornán belül. A választási vereséggel azonban minden megváltozni látszik és a helyezkedés is beindult.

A 444 kormányzati forrásokból úgy értesült, hogy Szalai elküldése mögött részben az áll, hogy a TV2-höz ezer szállal kötödő és milliárdokkal finanszírozó Mészáros házaspár, Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea elégedetlenek voltak a teljesítményével. Részben pedig az, hogy a kapcsolat Szalai, és a korábban szintén a tévénél dolgozó, jelenleg a TV2 igazgatóságában ülő Várkonyi Andrea között kimondottan feszült volt. Minden bizonnyal már korábban is elmozdították volna a posztjáról, de a Fidesz-kormányok propagandaminisztere, Rogán Antal ragaszkodott hozzá, hogy pozícióban tartsák. Hogy a múlt héten elküldték Szalai Vivient, azt állítólag Rogán is zaklatottan vette tudomásul.

Hogyan tovább?

A TV2 vezérigazgatója, Vaszily Miklós a múlt héten körlevélben igyekezett megnyugtatni a csatorna dolgozóit, hogy a hírszolgáltatás „normalizálódni fog”, illetve, hogy a működés és az anyagi háttér is biztosított – bár azt például egy kormányrendelet garantálja, hogy a TV milliárdos nagyságrendben szedhet programdíjat a szolgáltatóktól, komoly meglepetés lenne, ha ez a Tisza-kormány alatt is így maradna. A hírszolgáltatás normalizálásának részét képezheti az is, hogy – ahogy a lap fogalmaz – „azonnal felfüggesztették az emblematikus műsorvezetők, Gönczi Gábor és Marsi Anikó szerepeltetését, és nehezen elképzelhető, hogy ők visszatérnének a képernyőre”.

Iparági pletykák szerint elképzelhető, hogy a Tények gyártása a szintén Vaszilyhoz köthető Index szerkesztőségével együttműködésben készülne a közeljövőben. A csatorna egyelőre kivárásra játszik, aminek részben az az oka, hogy ha Magyar Péter tartja magát ahhoz, hogy elszámoltatja az előző rendszer kulcsszereplőit, akkor addig sem mindegy, hogy mit sugároznak a tévében.