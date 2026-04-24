Lengyel Tamás: A Tisza Párt visszaröpít minket a sötét középkorból Nyugat-Európába

Ahogy azt már korábban megtudhattuk, az alakuló Tisza-kormánynak összesen 16 minisztériuma lesz, a mai bejelentéssel együtt pedig 12 tárcavezető nevét már megismerhettük. Köztük foglal helyet dr. Kátai-Németh Vilmos is, aki szociális és családügyi miniszteri pozíciót fog betölteni a kormány megalakulása után. Erre az információra reagált most Lengyel Tamás Jászai Mari-díjas színész saját Facebook-oldalán.

Úgy tűnik, nem a DeLorean, hanem a Tisza Párt röpít minket a sötét középkorból vissza Nyugat-Európába

– indítja a bejegyzést.

„Hajrá, Európa, hajrá, Magyarország!”

Ki más lehetne az akadálymentesítésért és az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztérium vezetője, ki érthetné a legjobban a helyzetet, mint a magyar történelemben először egy vak honfitársunk, dr. Kátai-Németh Vilmos?

– írja Lengyel.

Hozzáteszi, már az első sajtótájékoztató után úgy érezte, ismét Európa felé vettük az irányt, azóta viszont ez az érzés csak fokozódott.

Hajrá, Európa, hajrá, Magyarország!

– zárja posztját.