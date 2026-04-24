Felfedte kilétét Magyarország első LMBTQI-tévécsatornájának alapítója

Csütörtökön beszámoltunk róla, hogy hamarosan elindulhat a magyar televíziózás történetének első LMBTQI-csatornája, ma pedig az is nyilvános lett, hogy ki áll a projekt mögött.

A fejleményekről elsőként a Media1 számolt be csütörtökön, és, mint jelezték, a Szivárvány TV nevet kapó csatorna alapítója az NMHH döntéséig nem kívánta nyilvánosságra hozni kilétét. Mivel azonban jórészt a fideszes sajtóban beindultak a rosszindulatú találgatások, meggondolta magát. A Media1 ezen a ponton jegyzi meg, hogy a Hír TV-n például úgy állították be a hírt, mintha a Szivárvány TV indulásának köze lenne a Tisza Párthoz, a Pesti Srácok pedig Steiner Kristóf nevét dobta be ötletelés közben.

A csatorna alapítója Pataki Tamás, a Eurocable Magyarország kábelszolgáltató és a New Digital Media Kft. médiaszolgáltató cég tulajdonosa. Pataki már bő egy évtizede tervezte, hogy hasonló csatornát indít idehaza, a szivarvanytv.hu domaint pedig már 2014-ben regisztrálta az Internetszolgáltatók Tanácsának adatbázisában.

Az ő nevéhez köthető egyebek közt a 2023-ban indult Parlament TV, a Pest Buda TV-ből Budapest TV-vé alakult szolgáltatás, valamint az Első Kerület TV, a HBTV, a Fit HD., a KonyhaTV és a TotalDance TV is.

Milyen lesz a Szivárvány TV?

A tervek szerint az új csatornán a nap huszonnégy órájában tennének közzé tartalmakat, a gyermekek védelmére, valamint a társadalmi normák tiszteletben tartására pedig kiemelt figyelmet kívánnak fordítani.

A kódolatlan, szabadon elérhető tartalmak közt kulturális és szórakoztató műsorok, művészeti, zenei és gasztronómiai programok, talkshow-k, valamint az LMBTQI-közösség történelmét bemutató adások is lesznek. Ezen felül kódolt tartalmakkal is készülnek Patakiék, amiket csak a 18 év feletti előfizetők láthatnak, mégpedig a törvény által is megkövetelt technikai védelem mellett.