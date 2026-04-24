magyar péter
Magyar Péter szerint sok kamu fotó terjed a családjáról, ezért inkább posztolt egy valódi képet róluk

Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
2026. 04. 24. 06:53
Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu

Szüleivel és testvéreivel közös képet mutatott közösségi oldalain Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke. A Tisza Párt elnöke bejegyzésében azt írta: „Mivel sok kamu fotó terjed az interneten a családomról, ezért inkább kirakok egy valódit”.

Családtagjairól is írt röviden:

Édesanyám világ éltében bíró volt, édesapám pedig ügyvéd. A húgom szintén bíró. Az öcsém pedig a Kontrollt vezeti:) Köszönök mindent!

Mint ismert, Magyar Péter szintén jogász végzettséget szerzett, sokáig nemzetközi ügyvédi területen dolgozott: társasági, kereskedelmi és versenyjogi területen segítette multinacionális vállalatok magyarországi beruházásait.

Magyar Péter szülei és testvérei

Édesanyja, Erőss Mónika, korábban a Kúria főtitkára volt, 2020 áprilisában pedig az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese lett. Édesapja, Magyar István szombathelyi származású ügyvéd. Öccse Magyar Márton, a Kontroll.hu alapítója és főszerkesztője, rajta kívül van egy húga is, aki bíróként dolgozik.

 

Magyar Péter és Varga Judit családja

2006-ban vette feleségül Varga Juditot, a negyedik és ötödik Orbán-kormány későbbi igazságügy-miniszterét. Három gyermekük született: Levente (2009), Lóránt (2013) és Miklós (2015). 2023-ban váltak el.

A rendszeresen bikinis képeket posztoló, Trump hívő influenszerről kiderült, hogy valójában nem is létezik
Megasztár: a tavalyi zsűriből egyvalaki már biztosan visszatér 2026-ban
„Az én személyes búcsúm Orbán Viktortól” – írta Schóbert Norbi a videóhoz, melyben megöleli a leköszönő miniszterelnököt
Molnár Áron állami kifizetőhelyről beszélt: Tóth Gabiék, Gáspár Győző és Dopeman is kedvezményezettek voltak
Karácsony Gergely: Fideszes politikusok négyszemközt elmondták, csodálják, hogy még nem döglöttünk meg
