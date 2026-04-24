Magyar Péter szerint sok kamu fotó terjed a családjáról, ezért inkább posztolt egy valódi képet róluk

Szüleivel és testvéreivel közös képet mutatott közösségi oldalain Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke. A Tisza Párt elnöke bejegyzésében azt írta: „Mivel sok kamu fotó terjed az interneten a családomról, ezért inkább kirakok egy valódit”.
Családtagjairól is írt röviden:
Édesanyám világ éltében bíró volt, édesapám pedig ügyvéd. A húgom szintén bíró. Az öcsém pedig a Kontrollt vezeti:) Köszönök mindent!
Mint ismert, Magyar Péter szintén jogász végzettséget szerzett, sokáig nemzetközi ügyvédi területen dolgozott: társasági, kereskedelmi és versenyjogi területen segítette multinacionális vállalatok magyarországi beruházásait.
Magyar Péter szülei és testvérei
Édesanyja, Erőss Mónika, korábban a Kúria főtitkára volt, 2020 áprilisában pedig az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese lett. Édesapja, Magyar István szombathelyi származású ügyvéd. Öccse Magyar Márton, a Kontroll.hu alapítója és főszerkesztője, rajta kívül van egy húga is, aki bíróként dolgozik.
Magyar Péter és Varga Judit családja
2006-ban vette feleségül Varga Juditot, a negyedik és ötödik Orbán-kormány későbbi igazságügy-miniszterét. Három gyermekük született: Levente (2009), Lóránt (2013) és Miklós (2015). 2023-ban váltak el.