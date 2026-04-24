Az űrhajósok agyát összezavarhatja a mikrogravitáció

Egy új tanulmány szerint az űrhajósok agya nem alkalmazkodik teljesen a mikrogravitációhoz – írja a Scientific American. Az asztronauták úgy fogják meg a tárgyakat az űrben, mintha azok ugyanolyan nehezek vagy nehezebbek lennének, mint a Földön.

A mikrogravitáció megzavarhatja az űrhajósok egyensúlyát, elhomályosíthatja a látásukat, megváltoztathatja a szívük alakját és elmozdíthatja agyuk helyzetét a koponyán belül. Ezt a listát gazdagítja az új tanulmány, miszerint a mikrogravitáció vagy „zéró gravitáció” az űrhajósok motorikus képességeire is hatással lehet. Ezeknek a változásoknak a megértése fontos az emberi űrkutatás szempontjából.

A kutatásban 11 űrhajós vett részt, akik legalább öt hónapot töltöttek a Nemzetközi Űrállomáson. Az ott tartózkodásuk alatt kísérleteket végeztek, amelyek során azt vizsgálták, hogy hogyan változik a mozgásuknak a ritmusa és a fogásuk, amikor súlytalan tárgyakat mozgatnak. A kutatók azt vették észre, hogy súlytalanságban az emberek lassabban mozognak és szorosabban fogják meg a tárgyakat, mint a Földön. Az űrhajósok tudták, hogy a tárgyakat súlytalannak fogják érezni, agyuk mégis azt jósolta, hogy ugyanolyan nehezek vagy nehezebbek lesznek, mint a Földön.

A Földre való visszatérésük után is hasonló kísérleteket folytattak velük: mind a fogásuk, mind a képességük, hogy a tárgyakat egyenletes ritmusban mozgassák, hamar helyreállt. Ez annak köszönhető, hogy a gravitáció évek óta hat rájuk. A kísérlet összesen 20 évig tartott a kezdeményezéstől a befejezésig.