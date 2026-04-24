Nicole Kidman kórházba került új sorozata első forgatási napja után

Múlt héten debütált az Apple TV-n a Margo bajban van című sorozat, melyben a haláldúlának készülő Nicole Kidman is szerepel. Kidman karaktere, Lace az április 22-ei epizódban tűnik fel először, ami egyben a színésznő első forgatási napja is volt a sorozathoz – és mint kiderült, nem alakult zökkenőmentesen. Erről nemrég kollégája, a Jinx Milletet alakító Nick Offerman beszélt a People-nek.

Mint mondta, reggel 8 óra körül kapták a hírt, hogy Kidman influenzás, így lehet, hogy nem tud részt venni a forgatáson, 11 körül azonban kiderült, hogy jönni fog.

Annyira betegen érkezett. Annyira sápadt volt, reszketett. Nagyon súlyos volt az influenzája, de megjelent és gondoskodott róla, hogy minden felvételt elkészítsünk róla, igazi szuperhős stílusban, mindent megtett, amit kellett, hogy ne veszítsünk el egy morzsányit sem abból, amire a karakteréhez szükség volt

– fogalmazott a színész.

Miután végzett a munkával, Kidmant kórházba vitték, hogy infúziót kapjon.

Azt mondtam neki, hogy már eddig is nagyon csodáltalak, de pontosan így válsz Nicole Kidmanné: úgy jelensz meg, hogy a műsorod egy percet se veszítsen az értékéből. Olyan nagylelkű volt. Egyszerűen elképesztő

– tette hozzá.