„Ez egy nagyon különleges helyzet” – Szegeden nem kell, ám a válogatottban számol Gottfridssonnal a kapitány

Jim Gottfridsson tavaly nyáron szerződött a Pick Szegedhez, és érkezését igazi nagy fogásként aposztrofálták, hiszen a világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok, Eb-ezüst és –bronzérmes klasszis előtte 12 évet lehúzott Flensburgban. Márpedig, ha a Bundesligában tudott az Év játékosa is lenni, ráadásul nyert két bajnoki címet és egy Német Kupát, az mindent elmond a tudásáról.

Azonban Szegeden valahogy nem jött ki a lépés, valami hibádzott, a hazai szezonban 18 meccsen lépett pályára, és csupán 40 gólig jutott.

Ahogy Éles József fogalmazott a 24.hu-nak: „Jim Gottfridssont mindig csodáltam, ahogy játszik. De a Flensburgban a végén alig, csak 5–10 perceket szerepelt, teljesen leépítette magát.

Hogyha valaki mérlegre teszi, hogy most ő mit játszik Szegeden, akkor ki kell mondani, hogy ennél vannak jelen pillanatban tehetségesebb magyar fiatalok is, akik ilyen lehetőség mellett feleannyi, tizedannyi pénzért a parkettát is felszednék.

Egy furcsa szakítás

Április 11-én bombaként robbant a hír, miszerint Jim Gottfridsson szezon közben távozik a Bajnokok Ligája-negyeddöntőre készülő Szeged csapatától. A klub honlapján megjelent közleményben csupán a szerződésbontás tényét jelentették be, annak okát nem.

Másnap a svéd játékos közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy az OTP Bank-Pick Szeged egyoldalúan megszüntette a három évre szóló szerződését.

„Mindez bármiféle indokolás és előzetes egyeztetés nélkül történt, súlyosan megsértve szeretett sportágam írott és íratlan szabályait. Itt szerettem volna befejezni profi pályafutásomat. Ebben a csodálatos városban képzeltem el magam és családom közeli jövőjét, és pályafutásom utolsó éveit ennek a klubnak akartam szentelni” – írta a közösségi oldalán Gottfridsson.

Hozzátette: csalódottságát nem tudja szavakba önteni, mert soha nem gondolta volna, hogy egy ilyen presztízsű klub félreteszi a sportetikai és jogi alapelveket, számára ismeretlen okok miatt.

A klub eljárását jogellenesnek tartom, és jogi stábommal együtt azon fogok dolgozni, hogy a jövőben ilyesmi ne történhessen meg egyetlen kézilabdázóval sem Magyarországon

– jegyezte meg.

Erre kénytelen volt reagálni a klub és azt közölte: a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, jogszerűen járt el, és a témában további tájékoztatást nem kíván adni.

Magas fizetés vs gyenge teljesítmény

Az eset kirobbanása után tíz nappal a Sport Bild új részletekkel szolgált, információja szerint a klub behívta egy megbeszélésre az irányítót, ahol állítólag megkérdezte tőle, hogy mikor fogja végre a magas fizetéséhez igazítani teljesítményét. Gottfridsson állítólag zavartan távozott az irodából, és másnap megkapta az értesítést a 2028-ig szóló szerződésének felmondásáról.

A Sport Bild jelentése szerint a svéd játékos ügyvédhez fordult, és a dolgok jelenlegi állása szerint elkerülhetetlennek tűnik, hogy az ügy a magyar munkaügyi bíróság elé kerüljön.

A 2008 óta létező sportági szakszervezet, az European Handball Players Union (EHPU) is reagált a szegedi incidensre, és teljes támogatásáról biztosította Gottfridssont.

„Sportunk integritása és professzionalizmusa szempontjából nagy jelentőségű, hogy egy klub és egy játékos közötti szerződést mindkét fél tiszteletben tartson, és hogy ezt a szerződést egyik fél se mondja fel egyoldalúan alapos ok nélkül” – írta Torben Vinther, az EHPU elnöke.

Bezavarhatott az alvási apnoé

Hogy hol lehet az igazság? Nagyon jó kérdés, egyelőre nem is tudjuk rá a választ, pedig minden követ megmozgattunk, hogy információkhoz jussunk. Az EHPU-t azzal kerestük meg, hogy van valami újdonság az esettel kapcsolatban, és a szervezetnek milyen felhatalmazása van, például felveheti-e a kapcsolatot a klubbal.

Torben Vinther gyors válaszlevelében azonban azonnal lehűtötte a válaszéhségünket, mert azt írta,

ahogy talán számíthatott rá, Jimmel megegyező állásponton vagyunk, miszerint jelenleg nem kívánunk nyilatkozni az ügyben.

Megkerestük az Aftonbladet és az Expressen lapokat, de a helyi újságírók sem tudtak semmi hátteret az ügyről, bár azon szurkolói pletykákat, miszerint Gottfridsson esetleg eltitkolt volna egy krónikus sérülést vagy azt, hogy alvászavarban szenved, azt cáfolták.

Ez nem igaz. Épp ellenkezőleg, nyíltan beszélt az alvászavaráról. Számos cikk jelent meg róla a svéd médiában, az európai médiában, sőt még a The New York Timesban is. De tegyük hozzá: alvási apnoéval együtt is megnyerte a Bajnokok Ligáját, Európa-bajnok lett, és kétszer megkapta az MVP-díjat az Eb-n

– nyilatkozta róla egy nevét nem vállaló svéd újságíró.

A Szeged edzőjével jó maradt a kapcsolat

Csütörtökön aztán újabb érdekes hírt jelent meg, Gottfridsson ugyanis meghívást kapott a horvátok elleni két felkészülési mérkőzésre a svéd válogatottba. Ráadásul attól a Michael Apelgren szövetségi kapitánytól, aki egyébként a Szeged edzője is.

„Nagyon jó a kapcsolatunk. Ugyanolyan, mint korábban” – idézte a szakembert az Aftonbladet.

Azért van a keretben, mert sokat jelent a válogatottnak. Generációváltás van, és szükségünk van ezekre a rutinos játékosokra, akik már végigcsináltak egy ilyen folyamatot

– tette hozzá.

Jim Gottfridsson eddig 188 válogatott mérkőzésen lépett pályára Svédország színeiben, és 552 gólt szerzett.

Apelgren elismerte, ez egy nagyon különleges helyzet, ebben nincs kétség. A kapitány a sajtótájékoztató későbbi szakaszában sem volt hajlandó válaszolni a Gottfridsson kirúgásával kapcsolatos kérdésekre.

Még hallgat a klub és az ügynök

Megkerestük a magyar klubot is, hogy a fentiek fényében reagálna-e bármit, illetve legalább arról tudna-e felvilágosítást adni, milyen lépés/lépések várhatóak: közös megegyezésre törekvés vagy munkaügyi per? Egyáltalán hol tart az ügy? Illetve próbáltuk felvenni a kapcsolatot Gottfridsson ügynökével, Aake Ungerrel is, gyakorlatilag ugyanezeket a kérdéseket feltéve – eddig azonban egyik fél sem kommentálta az ügyet.