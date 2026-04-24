Takács Péter: Felkészítettem a gyerekeimet, hogy apáért éjszaka lehet, hogy jönnek a rendőrök, de majd visszahozzák

Természetesnek tartja, hogy a saját médiájuk elsőséget élvez, mert nem híve annak, hogy gyónni járjanak a Telexbe vagy a Partizánba, kezdte interjúját Takács Péter a Patrióta csatornáján pénteken.

A leköszönő egészségügyi államtitkár azt mondta, azért szólt vissza anyázva az Allee bevásárlóközpontban egy járókelőnek, akit tiszás aktivistának nevezett, mert

valakinek most már azt kellett mondani, hogy eddig és ne tovább. A kampánynak vége, a Tisza vezetői valamiért benne maradtak egy kampányüzemmódban, folyamatosan hergelnek, elszámoltatást lebegtetnek be, és nemcsak a vezető fideszes politikusok irányába, hanem ez megjelent társadalmi szinten, minden rétegben.

Takács szerint ő nem állítja, hogy „aki lopott, az ne kerüljön böribe”, de, ha valakinek az a bűne, hogy valaha lájkolta Orbán Viktor bejegyzését vagy beült szavazóköri delegáltnak a Fidesz színeiben, ne legyen terrornak kitéve.

Koholt korrupciós vádnak nevezte, hogy a családja nyolcmilliárdot kaszált a lélegeztetőgép-bizniszen, az igazság ezzel szemben az, hogy

se nekem, se a családomnak nincs nyolcmilliárdja, szerintem még összesen sem.

Hibának érezte, hogy nem beszéltek a kamu korrupciós ügyekről. „Az volt a mondás, hogy a korrupció az ő témájuk, azt ne emeljük fel kommunikációs szempontból, ezt elfogadtam, bár nagyon dühös voltam, hogy nem védhetem meg magam” – mondta.

Úgy folytatta: „készülök arra, hogy nagyjából az lesz, mint Lengyelországban, amikor a PiS helyett jöttek a Tuskék, ahol lengyel politikusok egy részét meghurcolták, jöttek azok a bilincses elvezető képek, amire ott az akkor győztes politikai erő támogatói vártak. Minek után bűncselekményt nem követtem el, elítélni nem fognak tudni”.

Az anyázásra visszatérve a kínai gyorsbüfében állt sorba, „mint minden rendes NER-milliárdos, aki a kínai gyorsbüfében kajál”. A felvétel készítője állítólag provokálta, elhordta minden tolvajnak.

Mondtam neki, hogy hagyjon békén, idefigyelj, papa, ott kajálok, ahol te, szerinted van otthon nyolcmilliárdom? Nyilván nem

– emlékezett a történtekre, amibe tudatosan állt bele.

Rásütötték, hogy arrogáns és pökhendi, de ő egyszerűen csak megvédte az igazát. Szerinte lapunknak nem volt abban igaza, hogy egy ártatlan járókelővel állt le kiabálni, ő Hadházy és a Tisza aktivistája.

A vereség okai között említette, hogy a Tisza ügyesen használta a közösségi médiát, szerinte lejtett is a pálya, a korrupciót ráégették a Fideszre, ami ellen nehéz is védekezni. Iszonyatos médiafölényben volt a Tisza Takács állítása szerint, mert, ha sajtótájékoztatót tartottak, akkor 30 újságíróból 25 nem rájuk szavazott az előző választáson, ilyen médiaegyensúlyban van az ország.

Nagy liberális mainstream van velünk szemben, ami ellen 16 évig harcoltunk. A másik pont a 16 év, meguntak, most már húzzatok innen

– magyarázta.

Követtek el hibákat szerinte, mert nem lehet tökéletesen kormányozni, de pártszervezetben is volt egy belekényelmesedés, főleg 2022 után, amikor agyonnyerték magukat.

Az is a vereség egyik oka szerinte, hogy nem volt jó nemzeti oldalnak nevezni magukat, ezt kommunikációs hibának érzi, mert akkor ki a másik oldal? A haza nem lehet ellenzékben, tette hozzá.

Ezermilliárdokban mérhető az az összeg, ami az államtitkársága alatt megérkezett az egészségügybe, történelmű léptékű orvosbéremelést hajtottak végre, ezek nagy előrelépések voltak szerinte, némelyikkel késtek, ilyen az orvosi béremelés, sorolta.

Üzenetértéke lett volna, ha létrehoznak egy egészségügyi minisztériumot félidőben, mert bunkósbotnak használták, hogy rendőr irányítja az egészségügyet, Pintér Sándor személyében, de nem biztos, hogy hatékonyabb lett volna a szervezés.

A Fidesz jövőjéről azt mondta: Orbán Viktor szükségességét evidenciának tartja. Meg kell nézni, hogy menthető-e a Fidesz név mint brand, de erre még korai lenne válaszolni. Kormányzati pártból át kell állniuk mozgalmi párttá, aminek van egy romantikája.

Azt látom, hogy most a Fideszen belüli véleményvezérek között van egy konszenzus abban, hogy adjuk meg a Tiszának a lehetőséget arra, hogy jól kormányozzon. Meglátjuk. Ha a magyar embereknek jó döntéseket hoznak, azt mi támogatni fogjuk

– szögezte le.

Az elnökség megkérdezte tőle, hogy vállalna-e munkát az Országgyűlésben, amire igent mondott.

A Vagyonvisszaszerzési Hivatalról azt mondta,