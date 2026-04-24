A Leaving Neverland rendezője: Michael Jackson rosszabb volt, mint Jeffrey Epstein

A héten bemutatták a Michael Jackson életét feldolgozó játékfilmet, a Michaelt. A produkció eddig hideget is, meleget is kap a kritikusok és a közönség részéről, most viszont egy sokkal keményebb hangvételű vélemény látott napvilágot a filmmel kapcsolatban. A Far Out beszámolója szerint a pop királya ellen felhozott gyermekmolesztálási vádakat felsorakoztató Leaving Neverland rendezője, Dan Reed felháborodva konstatálta: látszólag már senkit nem érdekel az előadó feltételezett áldozatainak története.

A rendező szerint önmagában az, hogy ekkora az érdeklődés a film iránt, „azt mutatja meg, hogy az embereket nem érdekli, hogy gyerekeket molesztált.” Ez az álláspont pedig teljes mértékben megegyezik azzal, ahogy 2023-ban vélekedett az akkor még csak beharangozott produkcióról.

A közönség kitart Jackson mellett

Igazából egy vádat sem sikerült ténylegesen cáfolni azok közül, ami a Leaving Neverlandben elhangzott, nem igaz? Ennek ellenére mégis elég volt az a néhány, az áldozatok beszámolóit „leleplező” videó az interneten, hogy az emberek ismét megengedjék magukat, hogy rajongjanak Michael Jacksonért

– fejtette ki Reed.

A rendező úgy véli, ezt ezen a ponton közel semmilyen bizonyítékkal nem lehetne megváltoztatni. Hozzáteszi, soha nem kampányolt amellett, hogy Jackson zenéjét bojkottálják, mert ezt nem tartaná helyesnek.

Mindössze úgy gondolom, hogy ha már hallgatod a zenéjét, akkor vegyük azt is számításba, hogy előszeretettel létesített szexuális kapcsolatot gyerekekkel, aztán nézzük meg, hogy ez hogyan hat a hozzáállásodra a művészetét illetően

– szúrta oda.

Rosszabb, mint Epstein

Ahogy arról a 24.hu is beszámolt, a Michaelből egy megállapodás miatt utólag kikerültek azok a részek, amik az énekes ellen a 2000-es években felhozott gyermekmolesztálási vádakat tárgyalták. Reed emiatt heves kritikával illette a film rendezőjét, Anthony Fuquát, mivel úgy gondolja, enélkül a szál nélkül egyszerűen nem lehet hiteles a történet.

Sőt, a Leaving Neverland rendezője úgy fogalmazott, hogy

akik megnézik ezt a filmet a moziban, teljesen figyelmen kívül hagyják, hogy ez a fickó rosszabb volt, mint Jeffrey Epstein.

A filmben az előadó apját, Joseph Jacksont alakító Colman Domingo védelmébe vette a produkciót, mondván, az Michael Jackson popikonná válásáról szól, és a cselekmény idővonala át sem nyúlik a 2000-es évekbe, amikor ezek a vádak napvilágot láttak.