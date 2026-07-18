„Ezek mellbevágó előrejelzések” – egyre valószínűbb, hogy az eddigi legerősebb El Niño lesz az idei

Egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a 2026–2027-es El Niño az eddigi legerősebb lesz. A legtöbb elemzés alapján 80–90 százalékos a valószínűsége, hogy az idei év végéig különösen intenzívvé válhat ez az éghajlati jelenség.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) június 11-én hirdette ki az idei El Niño kezdetét. A szervezet ezt akkor teszi meg, ha a Csendes-óceán egyenlítői területein tartósan 0,5 Celsius-fokkal magasabb hőmérsékletet mérnek az átlagnál.

Az El Niño egy természetes éghajlati jelenség, amely világszerte hőmérséklet-növekedéssel jár, és számos régióban vezethet súlyos aszályok, erdőtüzek, áradások kialakulásához. Intenzitását szintén az óceánfelszín hőmérsékletének emelkedése alapján határozzák meg: erős El Niñóról 1,5 Celsius-fokkal, nagyon erősről pedig 2 Celsius-fokkal az átlag feletti hőmérséklet esetében beszélhetünk. Az előrejelzések szerint az idei év végéig azonban több mint 3 Celsius-fokkal az átlagos felé is emelkedhet a hőmérséklet, ezzel új szintet elérve, és egyfajta szuper El Niñóvá erősödve.

Bizonyos modellek szerint az idei El Niño 3,6 Celsius-fokkal emelheti az átlagos fölé a Csendes-óceán hőmérsékletét, ezzel minden korábbi feljegyzettnél erősebb lenne.

Ezek mellbevágó előrejelzések. Az El Niñóval kapcsolatban mindig van bizonytalanság, de az, hogy a különböző modellek eredményei ezúttal ennyire egybevágnak arra mutat, komolyan kell vennünk a helyzetet

– nyilatkozta Emily Black klímaszakértő a Live Science-nek.

Hozzátette, egy kivételesen erős El Niño kialakulása azt is jelentené, hogy a károkat okozó időjárási jelenségek valószínűsége megnő, főleg a bolygó azon részein, ahol a legkiszolgáltatottabb közösségek élnek, és a legjelentősebb hatást gyakorolhatják az emberek megélhetésére.

A legerősebb El Niño jelenségek a múltban pusztító hatással voltak számos régióra. A 2015–2016-os El Niño például rekorder hurrikánszezont eredményezett a Csendes-óceán északi térségében, szélsőséges szárazságot a Karib-térségben és Afrikában, valamint szokatlanul magas hőmérsékletet világszerte. Molnár László meteorológus lapunknak korábban azt nyilatkozta, az El Niño Magyarországon legkésőbb októbertől egészen február–márciusig az átlagosnál jóval több csapadékot eredményez majd.