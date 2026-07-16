Aggasztó változást figyeltek meg a Mátrában

Elkezdte megváltoztatni a magyarországi tölgyesek ökoszisztémáját a klímaváltozással járó egyre melegebb időjárás. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság beszámolója szerint ennek következményeit nem lehet előre jelezni, de akár az emberekre nézve is súlyosak lehetnek.

A tölgyesekben országszerte előforduló tölgyfalepke (Neozephyrus quercus) szinte egész életét a fák lombkoronájában tölti, példányai csak nagyon ritkán ereszkednek le a talajszintre. Napos időben a leveleken sütkérezik, ha pedig túl meleg van, a lombozat árnyas részére húzódik. Táplálkozni sem jön le az aljnövényzet vagy cserjék virágaira, hanem a lomkoronában nyalogatja pödörnyelvével a levéltetvek által kibocsátott mézharmatot.

Idén nyáron azonban a nemzeti park természetvédelmi őrei a Mátrában rendhagyó jelenséget figyeltek meg: tölgyfalepkék hatalmas csoportjai pihentek az aljnövényzeten és a talajon, néhol egy pontból akár 30–40 példányt is sikerült megszámolniuk. A különös viselkedés oka minden bizonnyal a június végén tapasztalható szokatlanul nagy forróság és szárazság volt, ami miatt a lepkék a fák koronájában már nem találtak kellően hűvös helyet és nedvességet, ezért kényszerültek a talajszintre húzódni.

Ez még nem tűnik nagy problémának, de egyértelműen jelzi a tölgyesekben elindult változásokat, amelyek következményeit az ökoszisztémák bonyolultsága miatt nem tudunk előre jelezni. Ezért kulcsfontosságú lenne a klímaváltozást fokozó, környezetterhelő tevékenységeinket megszüntetni, vagy legalábbis mérsékelni. Az Igazgatóság szerint a klímaváltozás okozta kihívásokkal azonban nemcsak a természetvédőknek kellene komolyan foglalkoznia, hanem a probléma előidézésében szerepet játszó gazdasági szektor szereplőinek is. Sőt, a társadalom minden tagja tehet azért, hogy az éghajlati viszonyok további negatív irányba történő változását mérsékeljük.

Hogy milyen változásokat és problémákat okoz a klímaváltozás világszerte, arról alábbi cikkeinkben írtunk részletesen: