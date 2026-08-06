tisza pártállamfőjelöltköztársasági elnökszavazás
Belföld

Szombaton szavaz a Tisza-frakció az államfőjelöltjéről

MTI/Hegedüs Róbert
24.hu
2026. 08. 06. 11:30
MTI/Hegedüs Róbert

Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek – mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető csütörtökön.

Elmondta: a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő tíz óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott: a jelölt, jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakcióülésen több ember közül válasszanak.

Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Közölte ugyanakkor: még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Tisza-frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.

A parlamentnek harminc napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A kezdeményezést a Tisza képviselőcsoportja éppen azzal indokolta, hogy az államfőt az alaptörvényben meghatározott határidőn belül tudják megválasztani. Hivatalos jelölés még nem érkezett a posztra, ugyanakkor július 19-én a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult az Országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Judit sakkozót kérjék fel államfőnek.

Magyar Péter miniszterelnök még aznap azt írta Facebook-oldalán, hogy megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a felkérést. A sakkozó egy nappal később bejelentette, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. A miniszterelnök az ezt követő időszakban Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában találkozott Fülöp Botond ügyvéddel – aki Vidéki Prókátor néven hívta fel a sajtó figyelmét a kegyelmi ügyre 2024-ben –, majd Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgetett „a nemzet sorskérdéseiről”, legutóbb pedig – szerdánBaka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével találkozott.

A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre.

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