A Sziget szervezői óva intenek mindenkit attól, hogy az alacsony vízállást kihasználva lógjanak be a fesztiválra

Meglehetősen veszélyes mutatványra vállalkoztak többen is a Sziget fesztiválnak is otthont adó Hajógyári-szigetnél: a közösségi médiában több olyan videó is felbukkant, amelyben a felhasználók a Duna alacsony vízállását kihasználva átgyalogolnak a folyón a szigetre. „Ugyanitt két Sziget-jegy eladó” – hangzik el az egyik ilyen videóban, amelyben azt hangsúlyozták, hogy alig ér derékig a víz, így nem nehéz az átkelés.

A videókkal kapcsolatban Kádár Tamás, a Sziget főszervezője is megszólalt, aki nem meglepő módon mindenkit próbál lebeszélni az ilyen jellegű akciókról.

Elmondta, hogy a parton egy ártéri erdő található, ami természetvédelmi terület, így nem nyúlhatnak hozzájuk. A kidőlt fák és letört ágak miatt ez a terület balesetveszélyes.

Arra szeretnénk kérni titeket, gondoljátok végig, hogy jó poén-e az életeteket kockáztatni, átgyalogolni a Dunán és megérkezni egy olyan területre, ahol tovább baleset- és életveszélyes dolgok leselkednek rátok. (…) Bár jó poénnak tűnik, de mindenképp lebeszélnénk róla titeket, hogy megpróbáljátok ezt a dolgot. Nem azért, mert nem szeretnénk, hogy belógjatok a szigetre. Nyilván ismerjük a sztorikat, tudjuk a történeteket a múltból, de ez a dolog, ez baleset- és életveszélyes, úgyhogy fontoljátok meg többször is. Mi azt javasolnánk, hogy használjátok a normális bejáratokat.

Kádár hozzáteszi, hogy bent, az erdőben van egy kerítés, ami egyébként is tovább nehezíti a bliccelők útját.