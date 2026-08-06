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Gazdaság

Revoluton rejtegette a bevételeit, 65 milliós adóhiányt talált nála a NAV

24.hu
2026. 08. 06. 07:28
Egy autókereskedő bevételeit eltitkolva, online értékesítette az Európai Unióból beszerzett autókat, de gyanús működésére felfigyelt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV közleménye szerint annak ellenére, hogy az unióból beszerzett gépjárműveket rendszeresen értékesítette, a kereskedő egyáltalán nem nyújtott be áfabevallást. Az eladás online hirdetéseken keresztül zajlott, a vevők jellemzően magánszemélyek voltak.

Be nem jelentett Revolut-számla

A vételárak egy része a kereskedő hivatalosan bejelentett bankszámlájára érkezett, míg a fennmaradó összeg a be nem jelentett Revolut-számlájára folyt be. Az eladó az értékesítésekről készpénzfizetéses számlákat állított ki, az Online Számla rendszerbe sem küldött adatot, próbálta teljesen eltitkolni ezeket a bevételeit. A revizorok ugyanakkor több adatforrás összekapcsolásával pontosan rekonstruálták az ügyleteket, és az ellenőrzés eredményeként közel 65 millió forint adóhiányt állapítottak meg a gépjármű-kereskedőnél.

Nehéz láthatatlannak maradni

Ez az ellenőrzés is azt bizonyítja, hogy a digitalizált adatkörnyezetben egyre nehezebb „láthatatlannak” maradni, a különböző információk elemzésével pedig az eltitkolt jövedelmek idővel felszínre kerülnek A NAV többek között a Revolut-számlák adataira is rálát, a nemzetközi egyezmények és uniós jogszabályok alapján a magyar illetőségű adózók külföldön vezetett pénzügyi számláiról is automatikusan érkezik információ.

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