Zivatarok és jégeső miatt adtak ki riasztást, miközben akár 42 fok is lehet

Elsőfokú, sárga figyelmeztetést adtak ki hat megyére a csütörtökön várható zivatarok miatt. A Hungaromet előrejelzése szerint csütörtökön a délutáni órákban először középhegységeinkben és azok tágabb környezetében, valamint az északnyugati határvidéken, később akár már síkvidéki részeken is előfordulhat kevés helyen zivatar.

A zivatarokat viharos (60-80 km/h) széllökés, apró szemű (< 1-2 cm) jég, és intenzív csapadék kísérheti. A figyelmeztetés szerint érintett:

Pest megye,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

Fejér megye,

Győr-Moson-Sopron megye,

Heves megye,

valamint Nógrád megye.

Közben az egész országra vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. Mint írják,

az ország döntő részén 29 fok körüli vagy afeletti, a középső országrészben 30-31 fok körüli napi középhőmérséklet valószínű. Tetőzik a hőség.

Az időjárás előrejelzés a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő.