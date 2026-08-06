Zivatarok és jégeső miatt adtak ki riasztást, miközben akár 42 fok is lehet

Elsőfokú, sárga figyelmeztetést adtak ki hat megyére a csütörtökön várható zivatarok miatt. A Hungaromet előrejelzése szerint csütörtökön a délutáni órákban először középhegységeinkben és azok tágabb környezetében, valamint az északnyugati határvidéken, később akár már síkvidéki részeken is előfordulhat kevés helyen zivatar.
A zivatarokat viharos (60-80 km/h) széllökés, apró szemű (< 1-2 cm) jég, és intenzív csapadék kísérheti. A figyelmeztetés szerint érintett:
- Pest megye,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
- Fejér megye,
- Győr-Moson-Sopron megye,
- Heves megye,
- valamint Nógrád megye.
Közben az egész országra vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. Mint írják,
az ország döntő részén 29 fok körüli vagy afeletti, a középső országrészben 30-31 fok körüli napi középhőmérséklet valószínű. Tetőzik a hőség.
Az időjárás előrejelzés a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő.