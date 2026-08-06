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Zivatarok és jégeső miatt adtak ki riasztást, miközben akár 42 fok is lehet

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 08. 06. 06:20
Mohos Márton / 24.hu

Elsőfokú, sárga figyelmeztetést adtak ki hat megyére a csütörtökön várható zivatarok miatt. A Hungaromet előrejelzése szerint csütörtökön a délutáni órákban először középhegységeinkben és azok tágabb környezetében, valamint az északnyugati határvidéken, később akár már síkvidéki részeken is előfordulhat kevés helyen zivatar.

A zivatarokat viharos (60-80 km/h) széllökés, apró szemű (< 1-2 cm) jég, és intenzív csapadék kísérheti. A figyelmeztetés szerint érintett:

  • Pest megye,
  • Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
  • Fejér megye,
  • Győr-Moson-Sopron megye,
  • Heves megye,
  • valamint Nógrád megye.

Közben az egész országra vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. Mint írják,

az ország döntő részén 29 fok körüli vagy afeletti, a középső országrészben 30-31 fok körüli napi középhőmérséklet valószínű. Tetőzik a hőség.

Az időjárás előrejelzés a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő.

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