Tükörlefedés, csecsemőköpködés és meztelen harmatfürdő: bizarr magyar népszokások kvíz

Azt hiszed, magabiztosan kiigazodsz a régi magyar babonák és népszokások világában, vagy téged is megtévesztenek a bizarr hiedelmek? Teszteld a tudásodat a bizarr magyar néphagyományok kvízében, és derítsd ki, mi volt valódi szokás és mi csupán kitaláció!
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