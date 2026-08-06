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Élet-Stílus

Tükörlefedés, csecsemőköpködés és meztelen harmatfürdő: bizarr magyar népszokások kvíz

24.hu
2026. 08. 06. 05:45

Azt hiszed, magabiztosan kiigazodsz a régi magyar babonák és népszokások világában, vagy téged is megtévesztenek a bizarr hiedelmek? Teszteld a tudásodat a bizarr magyar néphagyományok kvízében, és derítsd ki, mi volt valódi szokás és mi csupán kitaláció!

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