Kiszáradt Magyarország: kritikus a vízhiány hazánk nagy részén

A hőkupola okozta rekorder kánikulán túl vagyunk, a szárazság azonban továbbra sem enyhül az országban. A HungaroMet szerint az elmúlt napok jellemzően gyenge záporai, zivatarai nem enyhítették a csapadékhiányt, sőt az aszályhelyzet tovább romlott.

Ennek oka, hogy az elmúlt 30 nap csapadékösszege jellemzően 5 és 25 milliméter között alakult, ami az ország túlnyomó részén kevesebb, mint fele-harmada a sokéves átlagnak. Hasonló a helyzet a 90 napos csapadékmennyiséggel is: április közepe óta az ország területének csaknem felén 100 milliméter sem esett, az ilyenkor szokásos mennyiséghez képesti hiány pedig nagy területen 50 és 120 milliméter között van.

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Mindez azt eredményezte, hogy a talaj csaknem országszerte kritikusan száraz. A felső egy méteres rétegből nagy területen hiányzik 120–160 milliméter nedvesség a telítettséghez képest – ennyire augusztus közepén-végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A vegetáció állapota is aggasztó, sokfelé már rosszabb, mint a 2022-es, történelminek nevezett nyári aszály idején volt. Hasonló a helyzet a termesztet haszonnövényekkel: az aszály az ország több részén nagy károkat okozott, a termésátlagok alacsonyak, a június végi 40 Celsius-fok körüli hőség hatására az állományok zöld tömege rohamosan csökkent, a levelek összesodródtak.

A HungaroMet azt írta, jelentős, országos csapadékra lenne szükség, hogy a károk csökkenjenek, ám záporokra, zivatarokra a következő napokban is csak kevés helyen lehet számítani. Így az ország nagy részén tovább fokozódik a szárazság.

Magyarországon az aszály hosszú évek óta súlyos problémát jelent: a Homokhátság lassan félsivataggá változik, a Tisza vízszintje történelmi mélypontokat ér el. A szakértők ugyan régóta kongatják a vészharangot, a vízhiány enyhítését célzó érdemi intézkedéseket az előző kormányok mégsem hajtottak végre. Most Gajdos László élő környezetért felelős miniszter azt ígéri, a jövőben ez máshogy lesz. A vele készült interjúnk, illetve további cikkeink a magyarországi vízhiánnyal kapcsolatban alább olvashatók: