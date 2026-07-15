Kiszáradt Magyarország: kritikus a vízhiány hazánk nagy részén

A hőkupola okozta rekorder kánikulán túl vagyunk, a szárazság azonban továbbra sem enyhül az országban. A HungaroMet szerint az elmúlt napok jellemzően gyenge záporai, zivatarai nem enyhítették a csapadékhiányt, sőt az aszályhelyzet tovább romlott.
Ennek oka, hogy az elmúlt 30 nap csapadékösszege jellemzően 5 és 25 milliméter között alakult, ami az ország túlnyomó részén kevesebb, mint fele-harmada a sokéves átlagnak. Hasonló a helyzet a 90 napos csapadékmennyiséggel is: április közepe óta az ország területének csaknem felén 100 milliméter sem esett, az ilyenkor szokásos mennyiséghez képesti hiány pedig nagy területen 50 és 120 milliméter között van.
Mindez azt eredményezte, hogy a talaj csaknem országszerte kritikusan száraz. A felső egy méteres rétegből nagy területen hiányzik 120–160 milliméter nedvesség a telítettséghez képest – ennyire augusztus közepén-végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A vegetáció állapota is aggasztó, sokfelé már rosszabb, mint a 2022-es, történelminek nevezett nyári aszály idején volt. Hasonló a helyzet a termesztet haszonnövényekkel: az aszály az ország több részén nagy károkat okozott, a termésátlagok alacsonyak, a június végi 40 Celsius-fok körüli hőség hatására az állományok zöld tömege rohamosan csökkent, a levelek összesodródtak.
A HungaroMet azt írta, jelentős, országos csapadékra lenne szükség, hogy a károk csökkenjenek, ám záporokra, zivatarokra a következő napokban is csak kevés helyen lehet számítani. Így az ország nagy részén tovább fokozódik a szárazság.
Magyarországon az aszály hosszú évek óta súlyos problémát jelent: a Homokhátság lassan félsivataggá változik, a Tisza vízszintje történelmi mélypontokat ér el. A szakértők ugyan régóta kongatják a vészharangot, a vízhiány enyhítését célzó érdemi intézkedéseket az előző kormányok mégsem hajtottak végre. Most Gajdos László élő környezetért felelős miniszter azt ígéri, a jövőben ez máshogy lesz. A vele készült interjúnk, illetve további cikkeink a magyarországi vízhiánnyal kapcsolatban alább olvashatók:
- Gajdos László: A kormány lelkiismerete akarok lenni
- Elképesztő mennyiségű víz hiányzik a Balatonból és a Velencei-tóból
- Nem az a legnagyobb baj a Balatonnal, hogy kevés benne a víz
- „Ami most zajlik az országban az katasztrófa. Sírni tudnék” – szakértők sürgetik a vízhiány elleni összefogást
- Eltűnnek Magyarország ívóvízkészletei, így menthetnénk meg magunkat a kiszáradástól