Tragikus balesetben halt meg az első magyar királynő

Anjou Mária, az első nő, aki fején viselhette a Szent Koronát 631 éve, 1395. május 17-én vesztette életét. A királynő Nagy Lajos után ülhetett a trónra, akinek csak leánygyermekei születtek – írja a Rubicon.

Anyja káoszba taszította az országot

Mária feltehetőleg 1371-ben született Nagy Lajos harmadik lányaként. Nővére, Katalin, 1378-ban elhunyt, ezután ő lett a magyar trón várományosa. Ám apja halálakor még csak 11 éves volt, ezért régensként anyja, Kotromanics Erzsébet vette át az ország irányítását. Az addig fénykorát élő Magyarországon ezután káosz lett úrrá, ami 1384-re polgárháborúvá fajult. Az országban sokan ugyanis Mária jegyesét, Luxemburgi Zsigmondot várták a trónra, Erzsébet viszont útjába állt a házasságnak. Helyette VI. Károly francia király öccsét, Lajost akarta megkoronáztatni.

Zsigmond sereggel érkezett Magyarországra, és meghátrálására kényszerítette Lajost, ám a trónt végül mégsem ő szerezte meg, hanem Nagy Lajos távoli rokona, II. (Kis) Károly, aki 1385 szeptemberében szállt partra Horvátországban és magyar bárók támogatását élvezte. Erzsébet úgy látta, az erőviszonyok Károlynak kedveznek, ezért harc helyett szívélyesen fogadta a trónkövetelőt, Mária pedig lemondott örökségéről.

Az új király országlása mindössze 55 napig tartott, a királyné ugyanis csak látszólag hódolt be, miközben titokban merényletet szervezett ellene. Megbízására Forgách Balázs pohárnok 1386. február 7-én karddal támadt Károlyra, aki bár a merényletet túlélte, február 24-én elhalálozott.

Az ország irányítása ezután ismét Nagy Lajos leányának és feleségének kezébe került.

Tragikus baleset vetett véget életének

A polgárháborús káosz ugyanakkor ezzel még korántsem ért véget: 1386 nyarán Kis Károly hívei, a délvidéki lázadók Garai Miklós nádort és a királygyilkos Forgách Balázst megölték, majd 1387-ben a foglyul ejtett Erzsébetet is megfojtották. A szintén fogságba esett Mária csak férjének, a jelentős sereggel Magyarországra érkező Luxemburgi Zsigmondnak köszönhetően nyerte vissza szabadságát, aki 1387 után fokozatosan felszámolta a Nagy Lajos halála után eluralkodó káoszt.

A rend megszilárdulásával Mária és Zsigmond hivatalosan társuralkodók lettek. A jog ugyan a királynő mellett szólt, de a szokás olyannyira nem ismerte a nőuralmat, hogy Mária csak fiúsítás révén, tehát „rex” címmel viselte a Szent Koronát. A gyakorlatban viszont az uralkodás hamarosan átkerült Luxemburgi Zsigmond kezébe, felesége visszavonult a politikától az udvari életbe.

Az 1395 májusában szülés előtt álló fiatal királynő halálát végül egy könnyelmű és szerencsétlen kimenetelű kirándulás okozta: május 17-én Mária egyedül lovagolt ki Budáról, és a hegyek között leesett lováról. Sérülése következtében a királynő elvetélt, és a vérveszteség miatt gyermekével együtt ő maga is meghalt. Trónját Luxemburgi Zsigmond örökölte, aki később Cillei Borbálát vette feleségül.

Magyarország évezredes története bővelkedik a hősi halottakban, sorsdöntő csatákban, árulásokban és merényletekben. Múltunk bizonyos eseményei még a legizgalmasabb filmek történéseit is felülmúlják, ezek közül lapunk sokat cikk formájában dolgozott fel. Íme néhány ezek közül: