Ezért fojtották meg Nagy Lajos király feleségét

Kotromanics Erzsébet királyné, Nagy Lajos második felesége 639 éve, 1387. január 26-án hunyt el. Erzsébet a király halála után évekig régensként uralkodott Magyarországon, hatalmát volt, amikor vér árán tudta csak megőrizni.

Káoszba taszította Magyarországot a királyné

Kotromanics Erzsébet pontos születési helye és ideje nem ismert, a Magyar Életrajzi Lexikon szerint valamikor 1339 környékén jöhetett világra II. (Kotromanić) István bosnyák bán lányaként. Nagy Lajos 1353. június 20-án vette feleségül, házasságukból 3 leány: Katalin, Mária és Hedvig született. Fiú örökös hiányában Lajos két lányára hagyta koronáit: Hedvig Lengyelország Mária pedig Magyarország uralkodója lett a király 1382-es halála után.

Mária ekkor mindössze 11 éves volt, az ország vezetése így Erzsébet királyné és Garai Miklós nádor kezébe került – írja a Rubicon. Az addig fénykorát élő Magyarországon ezután káosz lett úrrá, ami 1834-re polgárháborúvá fajult. Az országban sokan ugyanis Mária jegyesét, Luxemburgi Zsigmondot várták a trónra, Erzsébet viszont útjába állt a házasságnak. Helyette VI. Károly francia király öccsét, Lajost akarta megkoronáztatni.

Zsigmond sereggel érkezett Magyarországra, és meghátrálására kényszerítette Lajost, ám a trónt végül mégsem ő szerezte meg, hanem Nagy Lajos távoli rokona, II. (Kis) Károly, aki 1385 szeptemberében szállt partra Horvátországban és magyar bárók támogatását élvezte. Erzsébet úgy látta, az erőviszonyok Károlynak kedveznek, ezért harc helyett szívélyesen fogadta a trónkövetelőt, Mária pedig lemondott örökségéről.

Megölette Magyarország új királyát

Az új király országlása mindössze 55 napig tartott, a királyné ugyanis csak látszólag hódolt be, miközben titokban merényletet szervezett ellene. Megbízására Forgách Balázs pohárnok 1386. február 7-én karddal támadt Károlyra, a Thuróczi-krónika leírása szerint palástja alól rántotta elő a fegyvert, amellyel megsebezte meg a király fejét, keresztülvágta a szemét is.A merénylő ezután kirohant a teremből és átküzdve magát Károly olasz őrségén elmenekült.

Károly túlélte a támadást, és sebesülten a lakosztályába vonszolta magát, de Erzsébet pártfogói betörtek hozzá és akarata ellenére Visegrádra vitték, ahol február 24-én elhalálozott. Egyes feltételezések szerint megmérgezték vagy megfojtották. Károly alig több mint egy hónapig uralkodott, ezzel ő lett Magyarország történelmének legrövidebb ideig trónoló királya.

Az ország irányítása ezután ismét Nagy Lajos leányának és feleségének kezébe került. A polgárháborús káosz ugyanakkor ezzel még korántsem ért véget: 1386 nyarán Kis Károly hívei, a délvidéki lázadók Garai Miklós nádort és a királygyilkos Forgách Balázst megölték, majd 1387-ben a foglyul ejtett Erzsébetet is megfojtották. A szintén fogságba esett Mária csak férjének, a jelentős sereggel Magyarországra érkező Luxemburgi Zsigmondnak köszönhetően nyerte vissza szabadságát, aki 1387 után fokozatosan felszámolta a Nagy Lajos halála után eluralkodó káoszt.

