Karddal vágták keresztül a magyar király fejét

II. (Kis) Károly magyar királyt 640 éve, 1385. december 31-én koronázták meg Fehérváron, miután Nagy Lajos lánya, Mária lemondott trónjáról. Uralkodása az ország történelmének legrövidebbje volt, mindössze 39 napig tartott – írja a Rubicon.

Nagy Lajos távoli rokona volt Kis Károly királyunk

Károly az Anjouk durazzói ágából származott, Nagy Lajos távoli rokona volt. Nápolyban született 1345-ben, és ott is nevelkedett 1365 után Nagy Lajos fogadta udvarába az eddigre elapátlanodott ifjút. 1371-ben Horvátország és Dalmácia kormányzásával bízta meg, majd velencei nagykövetnek nevezte ki, később azonban visszatért Nápolyba, ahol királlyá koronázták. A trónt Nagy Lajos haderejének segítségével, Johanna nápolyi királynő ellen vívott háború útján szerezte meg.

Lajos a segítségéért cserébe megeskette Károlyt, hogy soha nem fog igényt tartani a magyar koronára, a király halála után azonban magyar bárók egy csoportja meggyőzte, hogy vegye át a hatalmat a Mária nevében régensként uralkodó Kotromanics Erzsébet királynétól. Károly 1385 szeptemberében szállt partra seregeivel a horvát Zengg városánál, ahonnan megindult Magyarország központja felé.

Erzsébet úgy látta, az erőviszonyok Károlynak kedveznek, ezért harc helyett szívélyesen fogadta a trónkövetelőt, Mária pedig lemondott örökségéről.

Merényletet szerveztek Károly király ellen

A királyné azonban csak látszólag hódolt be az új királynak, miközben titokban merényletet szervezett ellene. Megbízására Forgách Balázs pohárnok 1386. február 7-én karddal támadt Károlyra, a Thuróczi-krónika leírása szerint palástja alól rántotta elő a fegyvert, amellyel megsebezte meg a király fejét, keresztülvágta a szemét is. A merénylő ezután kirohant a teremből és átküzdve magát Károly olasz őrségén elmenekült.

Károly túlélte a támadást, és sebesülten a lakosztályába vonszolta magát, de Erzsébet pártfogói betörtek hozzá és akarata ellenére Visegrádra vitték, ahol február 24-én elhalálozott. Egyes feltételezések szerint megmérgezték vagy megfojtották. Károly alig több mint egy hónapig uralkodott, ezzel ő lett Magyarország történelmének legrövidebb ideig trónoló királya.

Az ország irányítása ezután ismét Nagy Lajos leányának és feleségének kezébe került. A polgárháborús káosz ugyanakkor ezzel még korántsem ért véget: 1386 nyarán Kis Károly hívei, a délvidéki lázadók Garai Miklós nádort és a királygyilkos Forgách Balázst megölték, majd 1387-ben a foglyul ejtett Erzsébetet is megfojtották. A szintén fogságba esett Mária csak férjének, a jelentős sereggel Magyarországra érkező Luxemburgi Zsigmondnak köszönhetően nyerte vissza szabadságát, aki 1387 után fokozatosan felszámolta a Nagy Lajos halála után eluralkodó káoszt.

Magyarország évezredes története bővelkedik a hősi halottakban, sorsdöntő csatákban, árulásokban és merényletekben. Múltunk bizonyos eseményei még a legizgalmasabb filmek történéseit is felülmúlják, ezek közül lapunk sokat cikk formájában dolgozott fel. Íme néhány ezek közül: