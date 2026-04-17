Eltitkolták a magyar király halálát

I. József magyar király és német-római császára 315 éve, 1711. április 17-én hunyt el. Uralkodása nehéz időszak volt: Magyarország határain belül és kívül is fegyveres konfliktusokkal kellett megbirkóznia – derül ki a Rubicon cikkéből.

József 1678. július 26-án született I. Lipót legidősebb fiaként. 1705. május 5-én lépett trónra, ekkor már négy éve dúlt a spanyol örökösödési háború, a Rákóczi-szabadságharc pedig csaknem két éve. Mivel József apjához képest jóval nagyobb megértést mutatott a magyarok szuverenitási vágya iránt, és külföldi szövetségesei is a szabadságharc lezárására ösztönözték, számos békeajánlattal kereste meg Rákóczit. Egyebek mellett közbocsánatot, vallásszabadságot, a rendi alkotmány visszaállítását ígérte a felkelőknek a békéért cserébe, a folyamatot azonban lassította, hogy az Erdélyi Fejedelemséget nem volt hajlandó elismerni – írja a Múlt-kor.

Végül csak 1711-ben kezdődhettek meg a szatmári békéhez vezető tárgyalások, ám József még azelőtt meghalt, hogy megláthatta volna ezek eredményét. Április 17-én váratlanul elhunyt himlőben, mindössze 32 évesen, 6 év uralkodás után.

A királyi udvar eltitkolta József halálát, nehogy ez meggátolja a béke megkötését. Néhány nappal később a szatmári békét aláírták. Józsefet a magyar trónon öccse, III. Károly követte.

