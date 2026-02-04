Sokkal korábban jelenhet meg a férfiaknál a vezető halálok

A szív- és érrendszeri betegségek a daganatos megbetegedések mellett egyértelműen a vezető halálokok közé tartoznak Magyarországon. Ez egy olyan gyűjtőfogalom, amely magában foglalja az olyan állapotokat, mint a koszorúér-betegség, a szívelégtelenség és a stroke. Most azonban – egy friss kutatás eredményei szerint – közel sem egyszerre alakulnak ki ezek a betegségek a férfiaknál és a nőknél, írja a LiveScience.

A férfiaknál ugyanis körülbelül hét évvel korábban alakulnak ki a szív- és érrendszeri betegségek, mint a nőknél.

A kutatás szerint – amelynek során 5000 önkéntest követtek nyomon 30 éven át –a férfiak körülbelül 5 százalékánál alakult ki valamilyen szív- és érrendszeri betegség 50 éves korra, de a nők esetében ugyanez az előfordulási arány 57 éves kor körül jelent meg. A legnagyobb nemek közötti különbség a koszorúér-betegségben mutatkozott: a férfiaknál 10 évvel korábban érte el a koszorúér-betegség 2 százalékos kockázatot, mint a nőknél.

Ezzel szemben a kutatók alig vagy egyáltalán nem találtak különbséget a férfiak és a nők között a stroke bekövetkezésének életkorában. A szívelégtelenség kockázata a felnőttkor nagy részében szintén hasonló volt.

Mi lehet az oka?

A Journal of the American Heart Association folyóiratban megjelent kutatás szerint a férfiak és nők szív- és érrendszeri betegségeinek kockázata 35 éves kor körül kezd el eltérni. Ettől a ponttól középkorig a férfiaknál következetesen magasabb volt a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, mint a nőknél. Ez a gyakori kockázati tényezőktől (dohányzás, magas testtömegindex stb.) eltekintve is igaznak bizonyult.

A tanulmány szerzői szerint mindez arra utal, hogy más biológiai vagy társadalmi tényezők is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a férfiak fiatalabb korban fogékonyabbak legyenek a szívbetegségekre.

Ilyen például az, hogy a 18 és 44 év közötti nők nagyjából négyszer annyi megelőző egészségügyi vizsgálaton vesznek részt, mint az azonos korú férfiak, részben a nőgyógyászati ​​és szülészeti ellátás igénybevétele miatt. Emiatt a szakértők azt tanácsolják, hogy a férfiak is vegyenek részt gyakrabban szűrővizsgálatokon.

Dr. Brett Sealove kardiológus, aki nem vett részt a tanulmány elkészítésében, jelezte: a mostani eredmények alapján a férfiaknak tanácsos a 30-as éveiktől elkezdeni a rendszeres szűréseket és csökkenteni a kockázati tényezőket, így például már ekkor érdemes rendbe rakni az étrendet, a testmozgási szokásokat és elhagyni a dohányzást. Fontos azonban megjegyezni, hogy a nők sem dőlhetnek hátra. Dr. Kim Eagle kardiológus szerint valószínű, hogy a nőknél a menopauza után felgyorsul a szívbetegség lefolyása a férfiakhoz képest, amit ez a tanulmány nem tükröz, így a nőknek is minél korábban el kell kezdeni a megelőzést.