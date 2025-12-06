a csendes gyilkosbénuláshipertóniamagas vérnyomás
Tudomány

Kardiológus: A vakságot és a teljes bénulást is kockáztatjuk, ha nem kezeljük a magas vérnyomást

FluxFactory / Getty Images
admin Stéger Dávid
2025. 12. 06. 16:59
FluxFactory / Getty Images
A magas vérnyomás jóval több, mint egyszerű kellemetlenség: kifejezetten veszélyes betegség, amely az egész életünket derékba törheti. Ha nem kezeljük megfelelően, azzal a vakságot, a teljes bénulást, sőt, a korai halált is kockáztatjuk. Szakértő segítségével jártunk utána, miként teszi tönkre szervezetünket a magas vérnyomás.

Magas vérnyomás (hipertónia) esetén egész szervezetünk komoly megterhelésnek van kitéve, szerveinknek keményebben kell dolgozniuk, hogy ellássák a feladataikat. Rövid távon ugyan képesek megbirkózni ezzel, az állapot tartós fennállása esetén viszont komoly károkat szenvedhetnek el, ami legjobb esetben is súlyos betegségek kialakulásához vezet. Lapunk kérésére Dr. Jenei Zsigmond Máté kardiológus részletesen elmagyarázta, milyen szövődményekre számíthatunk, ha nem kezeljük a magas vérnyomást.

Szellemi leépülés, vakság, bénulás

A cikk tartalmából

Cikkünk további részéből egyebek mellett kiderül:

  • miként roncsolja szét szinte valamennyi szervünket a magas vérnyomás,
  • milyen életveszélyes betegségek kialakulását kockáztatjuk, amennyiben nem kezeljük ezt a betegséget,
  • illetve mi a teendő, ha hirtelen szélsőséges mértékben felszökik a vérnyomásunk.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

