Mintegy 30 éve nem látott állatról készítettek fényképet Thaiföldön – számolt be róla a Live Science. Természetvédelmi szakembereknek vadkamerák segítségével sikerült lencsevégre kapniuk a ritka laposfejű macska több példányát is, ami igazi szenzációnak számít.

A laposfejű macska (Prionailurus planiceps) egy vadon élő macskaféle, amely Brunei, Indonézia, Malajzia és Thaiföld területén fordul elő, ám utóbbi országban sokan már kihaltnak hitték, mivel területén 1995 óta nem látta senki.

A laposfejű macskát évtizedek óta feltehetőleg kihalt állatként tartottuk számon, most viszont a faj védelmére irányuló intézkedéseknek és szoros együttműködéseknek hála megünnepelhetjük visszatérését országunkba

– nyilatkozta Suchart Chomklin, Thaiföld természetvédelmi minisztere.

A laposfejű macskák jellemzően mocsaras erdőkben élnek, ahol elsősorban valószínűleg halakra vadásznak. A kutatók ezen kívül rendkívül keveset tudnak életmódjukról, mivel csak nagyon ritkán kerülnek emberek szeme elé.

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján a laposfejű macska veszélyeztetett fajként szerepel, amelynek mára kevesebb mint 2500 példánya élhet csupán. Elsősorban előhelyei eltűnése fenyegeti.

A most készült fényképeken a faj több egyede is megfigyelhető, az egyiken egy kölyök is szerepel anyja mellett. Ez bizonyítja, hogy a laposfejű macskák nemcsak jelen vannak Thaiföldön, de szaporodnak is az országban. A természetbe kihelyezett vadkamerák kiváló eszközök arra, hogy nehezen megfigyelhető állatokat tanulmányozhassanak a szakértők. Lapunk rendszeresen számol be olyan esetekről, amikor ezzel a módszerrel kifejezetten ritka fajokat sikerült megörökíteni. Ezek a cikkeink alább elérhetők: