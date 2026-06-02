„Örökre biztonságosnak kell lennie” – megnyitják a világ első nukleáris hulladéktárolóját

admin Lányi Örs
2026. 06. 02. 09:13
Alessandro RAMPAZZO / AFP
Az Onkalo nukleáris hulladéklerakó belseje.

A nemzetek évtizedek óta, lényegében az első atomerőművek megnyitása óta törik a fejüket azon, hogy mitévők legyenek a veszélyes nukleáris melléktermékekkel. Jelenleg ezek nagy része ideiglenes tárolásban van, hamarosan azonban megnyitja kapuit a világ első földalatti tárolója, írja a Science Alert.

Végleges tárolók építése folyamatban van több országban is, többek között Svédországban és Franciaországban, de várhatóan Finnország lesz az első, amely megnyitja földalatti tárolóját.

A finn Sugárzásvédelmi és Nukleáris Biztonsági Hatóság (STUK) várhatóan júniusban adja meg végleges jóváhagyását, ezt követően adhatják ki az üzemeltetési engedélyt az 1,9 milliárd éves stabil alapkőzetbe robbantott, kiégett nukleáris hulladék tárolójaként szolgáló Onkalo – finnül barlang – elnevezésű létesítménynek.

A nukleáris hulladéktárolóban elsőként a közeli, a Balti-tenger melletti, Olkiluoto erőműben található ideiglenes tárolóhelyen, vízmedencékben hűtött hulladékot helyezik majd el. A 6500 tonna urán befogadására alkalmas Onkalo célja, hogy állandó tárolást biztosítson a Finnország öt atomreaktorából származó kiégett fűtőelemeknek.

Mennyire biztonságos?

A Posiva nukleáris hulladékkezelő vállalat 2004-ben kezdte meg a telephely építését, amelynek költségeit ma egymilliárd euróra becsülik. A kiégett fűtőelemeket a tervek szerint 100 évre az Onkalo hatalmas alagúthálózatában helyezik el, de a működés meghosszabbítható, amennyiben új atomreaktorokat építenek. Ezt követően a boltozatot lezárják, hogy legalább 100 ezer évig biztonságos tárolást biztosítsanak.

Alapvetően örökre biztonságosnak kell lennie

– jegyezte meg Lauri Parviainen, a Posiva vegyésze. Hozzátette: az üzemanyag több tízezer évig erősen radioaktív lesz, 100 ezer év múlva viszont „körülbelül ugyanolyan szinten lesznek, mint az uránérc, amelyből az üzemanyag készül”.

