Kiderült, miért halhattak ki a hobbitok

Tartós szárazság vezethetett az őskori hobbitok kihalásához, amely arra kényszerítette őket, hogy a modern emberekkel versengjenek – állítja egy frissen megjelent tanulmány.

A floresi ember (Homo floresiensis) nevű faj Délkelet-Ázsia szigetvilágában élt, ahol legalább 200 ezer évvel ezelőtt jelent meg. A floresi embert hobbitként is szokták emlegetni kis termete miatt: magassága mindössze 110 centiméter körül mozoghatott, amihez meglehetősen kicsi agy is tartozott, térfogata 350–400 köbcentiméteres lehetett, vagyis nagyjából akkora, mint a csimpánzé. Körülbelül 50 ezer évvel halhatott ki, éppen abban az időszakban, amikor a Homo sapiens megjelent a térségben, ezért a szakértők régóta lehetségesnek tartják, hogy fajunk hozzájárulhatott a hobbitok eltűnéséhez.

A mostani kutatás szerint is szerepe lehetett benne a Homo sapiensnek, ám más hozzájáruló tényezőket is felsorolt. A tanulmány szerzői úgy gondolják, 50 ezer évvel ezelőtt a régióban jelentősen lecsökkent a csapadék mennyisége, aminek hatására a vadászható állatok száma is megfogyatkozott a szigeteken. Ez késztethette a hobbitokat arra, hogy olyan területekre vándoroljanak, ahol kénytelenek voltak a modern emberekkel versengeni – foglalta össze a Live Science.

A kutatók továbbá kiemelték, a térségben körülbelül 50 ezer évvel ezelőtt egy vulkánkitörés is történt, ami szintén szerepet játszhatott a floresi ember eltűnésében.

