Hobbitok és sárkányemberek élhettek egykor Ázsiában

Ázsia bolygónk legnagyobb kontinense, hatalmas területe pedig máig megannyi titkot rejt. Csak az ezredforduló óta több korábban ismeretlen emberfajt is leírtak ott talált leletek alapján, ami tökéletesen példázza, mennyire keveset is tudunk őseink történetéről. A régészek és antropológusok kitartó munkájának köszönhetően azonban évről évre egyre bővül az ismeretünk fajunk eredetének rejtélyeivel kapcsolatban, ezekről az eredményekről beszélgettünk Dr. Hajdu Tamással, az ELTE TTK Embertani Tanszék tanszékvezető docensével, aki azt is elmesélte nekünk, kik voltak a sárkányemberek és miért lopta el egy kutató a hobbitok csontjait.

Honnan jöttünk? Ez a cikk Honnan jöttünk? című sorozatunk nyolcadik része, amelyben az ember és a csimpánz utolsó közös ősétől kezdve mutatjuk be fajunk történetét egészen addig a pontig, amikor az egyetlen emberfajjá váltunk a földön.

Hobbitok lakták a délkelet-ázsiai szigetvilágot

A kontinens egyik legmegdöbbentőbb felfedezését 2003-ban tették az indonéziai Flores szigetén, egy Liang Bua nevű barlangban, ahol kőeszközökre és egy csaknem teljes emberi csontvázra bukkantak a régészek. A maradványok feltehetőleg egy 30 év körüli nőé lehettek, aki látszólag egy, a tudomány számára teljesen ismeretlen fajba tartozott, amelyet később floresi embernek (Homo floresiensis) neveztek el.

A kesőbbi feltárások alkalmával aztán további egyedek maradványait találták meg, amelyek mind arról árulkodtak, hogy a faj példányai meglehetősen alacsony növésűek voltak, magasságuk mindössze 110 centiméter körül mozoghatott. Emiatt levakarhatatlanul rájuk ragadt a hobbit becenév, A Gyűrűk Urából ismert, kistermetű lények után.

Ez a szigeti izolációnak, elzártságnak köszönhető. Számos faj létezett és létezik ma is, amelyek testmérete a szigeti környezethez alkalmazkodva jelentősen lecsökkent, ilyenek például a törpe vízilovak és az egykori törpe elefántok

– magyarázta el Hajdu Tamás a 24.hu-nak.

A hobbit apró testéhez meglehetősen kicsi agy is tartozott, térfogata 350–400 köbcentiméteres lehetett, vagyis körülbelül akkora, mint a csimpánzoké és az Australopithecusoké.

A leletek nyilvánosságra hozatala nagy vitákhoz vezetett a szakértők között: voltak, akik úgy gondolták, a csontok nem egy új fajhoz tartoznak, hanem egy betegségben szenvedő Homo sapienshez. Mások azt ugyan nem vonták kétségbe, hogy korábban ismeretlen fajról van szó, azzal viszont vitába szálltak, hogy a faj a Homo nembe, vagyis az emberek közé sorolható.

A rendszerezés körüli viták addig fajultak, hogy egy kutató kvázi ellopta a floresi embernek tulajdonított fosszíliákat.