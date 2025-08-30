Így lettünk az utolsó emberek a Földön

Az emberiség történelmét csak az írás megjelenésétől kezdve ismerjük behatóan, vagyis csupán a teljes kép apró töredékét, néhány évezredet fajunk több mint 200 ezer éves múltjából. Nincsenek feljegyzéseink arról, miként hódították meg őseink a világ összes kontinensét, hogyan viszonyultak a Földön élő többi emberfajhoz vagy azokhoz a mára kihalt, óriástermetű állatokhoz, amelyekkel szembetalálták magukat. Lapunk Dr. Hajdu Tamás antropológus és Dr. Varga Máté fejlődésgenetikai szakértő, az ELTE Természettudományi Kar docenseinek segítségével keresett választ ezekre a kérdésekre, visszatekintve az emberiség történetének legelejére.

Honnan jöttünk? Ez a cikk a Honnan jöttünk? című sorozatunk kilencedik része, amelyben az ember és a csimpánz utolsó közös ősétől kezdve mutatjuk be fajunk történetét egészen addig a pontig, amikor az egyetlen emberfajjá váltunk a Földön.

Az emberiség első lépései

Nem egyszerű behatárolni fajunk, a Homo sapiens első feltűnésének pontos időpontját, már csak azért sem, mert nem lehet egyetlen pillanatot megnevezni, mikor alakul ki egy új faj. Ez ugyanis hosszú, évezredeken átívelő folyamat – erről a cikksorozat első részében részletesen írtunk.

A Homo sapiens a heidelbergi emberből alakult ki, és ismerünk olyan 300–330 ezer éves maradványokat, amelyek a két faj közötti átmeneti alakok. Megfigyelhetők rajtuk archaikus és egészen modern jegyek is

– fejtette ki Hajdu Tamás a 24.hu-nak.

Vannak kutatók, akik ezeket a példányokat már korai Homo sapiensként emlegetik, míg mások a kései heidelbergi emberek közé sorolják. Ez ügyben nehéz igazságot tenni, de legalább 230 ezer évvel ezelőtt már biztosan létezett a modern Homo sapiens, ez nem vitás. Ekkor élt elődeink apróbb különbségeket leszámítva teljesen úgy néztek ki, mint a most élő emberek.

Ha egy mai afrikai embert és a legkorábbi Homo sapiensek egyikét ugyanabba a ruhába öltöztetnék, ránézésre valószínűleg szinte lehetetlen lenne megmondani, melyikük származik több százezer évvel ezelőttről

– érzékeltette a hasonlóságot Varga Máté.

Fajunk első egyedeit térben csaknem annyira nehéz elhelyezni, mint időben. Az persze biztos, hogy Afrikában jelentek meg, azon belül viszont pontos régiót nem tudunk biztosan meghatározni. De bárhol is éltek az első modern emberek, nem szándékoztak egy helyben maradni. Néhány tízezer év leforgása alatt kontinensszerte elterjedtek, hamarosan pedig Afrika határait is átlépték.

Évezredes vándorlások

A Homo sapiens több hullámban próbált meg kivándorolni Afrikából, amelyek közül több próbálkozás kudarccal végződött

– meséli Hajdu Tamás.