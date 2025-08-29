„Ez igazán páratlan felfedezés” – kivételes műalkotásra bukkantak perui régészek

Elképesztően jó állapotban fennmaradt ókori freskót találtak Peruban. A mintegy 3000 éves alkotás kőbe vésett mintákból áll, amelyeken ennyi évszázad elteltével még mindig látszanak kék, sárga, piros és fekete festékrétegek is.

5 fotó

Ez egy igazán páratlan felfedezés a régióban. A kivételes állapota, az ábrázolt képek és a megalkotásukhoz használt technika teszi példátlanná

– nyilatkozta Cecilia Mauricio régész a Live Science-nek.

Mauricia annak a kutatócsapatnak volt a tagja, amely rábukkant a különleges leletre. Még július elején kezdtek ásatásba a Huaca Yolanda nevű lelőhelyen, és a munkálatok első hetén meg is találták a freskót. A műalkotás 6 méter hosszú és csaknem 3 méter magas, a vizsgálatok szerint Krisztus előtt 2000 és 1000 közöttről származhat. Ebben az időszakban jelentek meg az első komplex társadalmak a mai Peru területén, jóval az Inka Birodalom megalakulása előtt.

A freskón egy széttárt szárnyú madár, növények, halak, csillagok és emberszerű figurák is szerepelnek, utóbbiak feltehetőleg sámánokat ábrázolnak. Az alkotás minden bizonnyal egy templom belső udvarát díszíthette.

Az európai felfedezők és gyarmatosítók érkezése előttről leginkább a maják, aztékok és inkák örökségét ismerjük, pedig Dél-Amerika számos kultúrának adott otthont rajtuk kívül is. Írott emlékek hiányában ezekről a rejtélyes közösségekről csak régészeti felfedezések árulkodnak, néhány ilyenről alábbi cikkeinkben számoltunk be: