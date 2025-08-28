Annyira savasodnak a tengerek, hogy tönkremehetnek a cápák fogai

Egy friss tanulmány alapján a tenger savasságának növekedése miatt a cápafogak gyengébbé és törékenyebbé válhatnak – írja az IFLScience. Mindez súlyos hatást gyakorolhat az óceáni ökoszisztémára.

A cápák közismerten egész életükben folyamatosan cserélik a fogaikat, részben ez a titka hosszú életüknek. Úgy tűnik azonban, hogy az élettartamuk alatt az emberi tevékenység miatt bekövetkező változásokhoz fogaik képtelenek alkalmazkodik.

Amikor a fosszilis energiahordozók égetésével felszabaduló szén-dioxid feloldódik a vízben, savasító hatással jár, a kissé lúgos környezetet semlegesebb felé mozdítja el. A szakértők régóta tudják, hogy ez súlyos hatással van egyes fajokra, például a korallokra, a fogak viszont eddig kevesebb figyelmet kaptak.

Maximilian Baum, a Heinrich Heine Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint a cápafogak elég érzékenyek. „Eredményeink azt mutatják, hogy még a természet legélesebb fegyverei is nagyon sebezhetők lehetnek” – mondta.

A kutatók mintegy 600 darab, feketeúszójú szirticápától származó fogat gyűjtöttek össze egy akváriumból. Nyolc hétig különböző savasságú tartályokban helyezték el, majd pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgálták meg őket.

Az elemzések egyértelmű felületi sérüléseket, például repedéseket és lyukakat, fokozott gyökérkorróziót és szerkezeti romlást mutattak.

A szakértők arra gyanakodnak, hogy ezek a fogak nyomás hatására fokozott törésveszélynek, illetve gyorsabb kopásnak vannak kitéve.

Érdemes hozzátenni, hogy a még használatban lévő fogakban zajlanak olyan regenerációs folyamatok, amelyek a kihullottakban már nem. A remineralizálás vagy pótlás ugyanakkor valószínűleg nagyobb energiaigénnyel jár savasabb környezetben.

Az egyelőre tisztázatlan, hogy a jelenség mennyire általános. A feketeúszójú szirticápáá jellemzően tátott szájjal úsznak, vagyis fogaik kitettebbek, mint más fajoknál.

Fontos azt is kiemelni, hogy a kísérletben olyan savassági szinttel dolgoztak, amely az előrejelzések alapján 2300-ra alakulhat ki a tengerekben. Ennek ellenére az eredmények nyugtalanítóak, hiszen a cápák fontos szerepet töltenek be a tengeri ökoszisztémában, ha fogaik nem egészségesek, az jelentősen hathat állományaikra és ezáltal más fajokra is. A cápák ugyanis nagyon fontosak az óceán számára,

erről Mucsi Dávid cápakutató mesélt nekünk korábban.