focifoci vb 2026jordán válogatottjordániai válogatott
Sport foci vb 2026

„Nekünk is jogunk van álmodni” – őrült nagy bravúrra készül Jordánia a vébén

Jordan's Moroccan head coach Jamal Sellami speaks with Jordan's defender #28 Anas Badawi during a friendly match between Switzerland and Jordan ahead of the 2026 FIFA World Cup football tournament at the Kybunpark stadium, in St. Gallen on May 31, 2026.
Ennio LEANZA / AFP
Dzsamal Szellami szövetségi kapitány és Anasz Badavi a Svájc elleni felkészülési mérkőzésen
24.hu
2026. 06. 02. 14:50
Jordan's Moroccan head coach Jamal Sellami speaks with Jordan's defender #28 Anas Badawi during a friendly match between Switzerland and Jordan ahead of the 2026 FIFA World Cup football tournament at the Kybunpark stadium, in St. Gallen on May 31, 2026.
Ennio LEANZA / AFP
Dzsamal Szellami szövetségi kapitány és Anasz Badavi a Svájc elleni felkészülési mérkőzésen
Dzsamal al-Szalami is kihirdette világbajnoki keretét: Jordánia válogatottjának marokkói szövetségi kapitánya az ország történetének első vb-csapatát állíthatta össze, amelyben ott van a francia élvonalban szereplő Musza al-Tamari is.

Jordánia már tavaly biztosította helyét a világbajnokság 48-as mezőnyében, miután az ázsiai selejtezősorozat harmadik körében csoportmásodikként végzett Dél-Korea mögött.

A csapat ezt követően tavaly év végén bejutott az Arab Kupa döntőjébe (ahol Marokkótól szenvedett 3–2-es vereséget hosszabbításban), idén viszont egyelőre nyeretlen, Costa Ricával és Nigériával egyaránt 2–2-re végzett, múlt vasárnap pedig 4–1-re kikapott Svájcban.

Ezek után nem lehet azt mondani, hogy nincs bátorsága Dzsamal Szellami szövetségi kapitánynak, aki úgy véli, hogy az általa felépített csapat képes lesz olyan meglepetést okozni, mint Algéria 1982-ben, amikor 2–1-re verte az NSZK-t, vagy Kamerun, amely 1990-ben 1–0-ra nyert a címvédő Argentína ellen, továbbá Szenegál, amely ugyanígy verte 2002-ben a regnáló világbajnok franciákat.

Ezek az eredmények reményt és ambíciót adnak a szurkolóknak, hogy álmodozhassanak. Nekünk is jogunk van álmodozni és arra törekedni, hogy erős csapat legyünk, és jó teljesítményt nyújtsunk

– nyilatkozta az arab TFK sportcsatornának a szakember, aki a marokkói válogatott tagjaként részt vett az 1998-as világbajnokságon.

Az 55 éves korábbi középpályás egy jól strukturált, fegyelmezett csapatot épített fel, amit nagyon sajnál, hogy a selejtezők során nyolc gólt szerző Jazan al-Najmatra nem számíthat, csatára ugyanis decemberben az Arab Kupa negyeddöntőjében elülső keresztszalag-sérülést szenvedett.

A jordániai együttes jövő hétfőn a kolumbiaiakkal játszik majd felkészülési mérkőzést, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő vb-n pedig sorrendben az osztrákokkal, az algériaiakkal és a címvédő argentinokkal csap majd össze a J-csoportban.

A válogatott vb-kerete

kapusok: Jazid Abu Laila (al-Husszein), Abdullah al-Fahuri (al-Vehdat), Núr Bani Attieh (al-Fajszali)
védők: Abdullah Naszib (al-Zavra), Szaad al-Rosan (al-Husszein), Jazan al-Arab (FC Szöul), Szalím Obeid (al-Husszein), Mohammad Abu al-Nadi (Selangor), Hosszam Abu al-Dahab (al-Fajszali), Ehszan Haddad (al-Husszein), Anasz Badavi (al-Fajszali), Muhannad Abu Taha (al-Kuva al-Dzsavija), Mohammad Abu Hasis (al-Karma)
középpályások: Núr al-Ravabdeh (Selangor), Nizar al-Rasdan (Katar SC), Ibrahim Szádeh (al-Karma), Radzsaei Ajed (al-Husszein), Amer Dzsamusz (al-Zavra), Mohammad al-Daud (al-Vehdat), Mahmud al-Mardi (al-Husszein)
csatárok: Musza al-Tamari (Rennes), Uda al-Fahuri (Pyramids), Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca), Ali Azaizeh (al-Sabab), Ibrahim Szabra (Lokomotiva Zagreb), Ali Olvan (al-Szailija)

Ajánlott videó

Miért utálja a fél világ az Arsenalt?

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter Berlinben: Kész vagyok az ukrán elnökkel találkozni jövő hét elején valamikor
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik