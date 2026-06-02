„Nekünk is jogunk van álmodni” – őrült nagy bravúrra készül Jordánia a vébén

Jordánia már tavaly biztosította helyét a világbajnokság 48-as mezőnyében, miután az ázsiai selejtezősorozat harmadik körében csoportmásodikként végzett Dél-Korea mögött.

A csapat ezt követően tavaly év végén bejutott az Arab Kupa döntőjébe (ahol Marokkótól szenvedett 3–2-es vereséget hosszabbításban), idén viszont egyelőre nyeretlen, Costa Ricával és Nigériával egyaránt 2–2-re végzett, múlt vasárnap pedig 4–1-re kikapott Svájcban.

Jordan have announced their squad for the 2026 FIFA World Cup. Led by head coach Jamal Sellami, the Nashama are set to make history as they prepare for their first-ever appearance on football's biggest stage. — Alkass English (@alkassenglish) June 2, 2026

Ezek után nem lehet azt mondani, hogy nincs bátorsága Dzsamal Szellami szövetségi kapitánynak, aki úgy véli, hogy az általa felépített csapat képes lesz olyan meglepetést okozni, mint Algéria 1982-ben, amikor 2–1-re verte az NSZK-t, vagy Kamerun, amely 1990-ben 1–0-ra nyert a címvédő Argentína ellen, továbbá Szenegál, amely ugyanígy verte 2002-ben a regnáló világbajnok franciákat.

Ezek az eredmények reményt és ambíciót adnak a szurkolóknak, hogy álmodozhassanak. Nekünk is jogunk van álmodozni és arra törekedni, hogy erős csapat legyünk, és jó teljesítményt nyújtsunk

– nyilatkozta az arab TFK sportcsatornának a szakember, aki a marokkói válogatott tagjaként részt vett az 1998-as világbajnokságon.

Az 55 éves korábbi középpályás egy jól strukturált, fegyelmezett csapatot épített fel, amit nagyon sajnál, hogy a selejtezők során nyolc gólt szerző Jazan al-Najmatra nem számíthat, csatára ugyanis decemberben az Arab Kupa negyeddöntőjében elülső keresztszalag-sérülést szenvedett.

A jordániai együttes jövő hétfőn a kolumbiaiakkal játszik majd felkészülési mérkőzést, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő vb-n pedig sorrendben az osztrákokkal, az algériaiakkal és a címvédő argentinokkal csap majd össze a J-csoportban.