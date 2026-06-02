A kisvállalkozások üdvözölnék, ha Kármánék visszahoznák jövőre szélesebb körben a katát

Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) széleskörű elérhetőségét, mert az adónem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet azoknak, akik ezt választják.

Az IPOSZ támogatná a kata visszaállítását

A kisvállalkozókat képviselő IPOSZ elnöke, Németh László a kormány kata-visszavezetési tervével kapcsolatban kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is.

Hozzátette: a kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehérítené a munka világát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni – fogalmazott az IPOSZ elnöke.

Ugyanakkor Németh László kitért arra is, hogy az IPOSZ folyamatosan jelzi, hogy a – jelenlegi szabályok szerinti – 50 ezer forintos kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) befizetése nem teszi lehetővé, hogy a nyugdíjhoz számított évek száma azonos legyen a ledolgozott évek számával. (Ez, mint korábban írtuk, kizárólag a nyugdíjszámításnál érvényes, a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő számításakor nem érvényes.) Most egy katás vállalkozó közel 3 évet dolgozik, hogy egy év szolgálati időt szerezzen a nyugdíjszámításhoz.

Fontos lenne szerinte, hogy megmaradjanak a kistelepüléseken is a szolgáltatást nyújtó vállalkozások, mert ők teszik élhetővé a települést azzal, hogy helyben van a szolgáltatás – mondta az elnök.

Mit tervez a kormány a katával?

Kármán András hétfőn azt mondta, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a katázás lehetőségét, mert erre a mikrovállalkozásoknak szükségük van. Mint kiderült, nem a korábbi rendszert akarják visszaállítani, hanem kibővítve akarják visszahozni, úgy, hogy azt ne lehessen kijátszani. Nem akarják azt, hogy a nagyvállalatok, ezt kihasználva, katázva foglalkoztassák a munkavállalóikat.

Kármán András már parlamenti meghallgatásán is jelezte, hogy visszaállítják a régi katás adózást, a hazai vállalkozóknak ugyanis elengedhetetlen szükségük van egy kiszámítható és könnyen adminisztrálható adózási formára.