Válságos a székesfehérvári házomlás sérültjének állapota

Válságos az állapota a hétfői székesfehérvári házomlás sérültjének – közölte a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház az MTI megkeresésére reagálva kedden. A férfit jelenleg a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon kezelik – közölte az intézmény.

A férfi hétfőn azt követően sérült meg, hogy leomlott egy bontásra váró, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temették a férfit, akit instabil, életveszélyes állapotban, többórás megfeszített munkával szabadítottak ki a hivatásos tűzoltók és az önkéntes mentőszervezetek.

A több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből – nyilatkozta Jackovics Péter az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztályának vezetője.

A sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött: fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is kapott, a kimentést követően azonban a vérkeringése összeomlott. Újraélesztést követően a mentők lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.

A balesetről készített képgalériánkat itt nézheti meg.