Posztumusz díszpolgári címet kapott Karsai Dániel

Posztumusz díszpolgári címet kapott a XIII. kerületi önkormányzattól Karsai Dániel. A 2024-ben elhunyt alkotmányjogász három éven át küzdött ALS-betegségével: nevét akkor ismerte meg az ország, amikor a strasbourgi bírósághoz fordult, hogy eutanáziához folyamodhasson és méltósággal fejezhesse be az életét.
A díszpolgári címről Karsai Dániel testvére adott hírt a Facebookján. „Danikám, XIII kerületi díszpolgár lettél! Ráadásul nem is akármilyen társaságban, Hernádi Judittal és Geszti Péterrel közösen kaptad meg az elismerést” – írta Karsai Péter.
Karsai Dániellel küzdelme során többször is interjúztunk:
Karsai Dániel pert indított, hogy legalizálják az aktív eutanáziát Magyarországon. Rohamosan romló állapota mostanra ágyba kényszerítette, perében nem tudni, hogy mikorra születik döntés.