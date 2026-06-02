Posztumusz díszpolgári címet kapott Karsai Dániel

Posztumusz díszpolgári címet kapott a XIII. kerületi önkormányzattól Karsai Dániel. A 2024-ben elhunyt alkotmányjogász három éven át küzdött ALS-betegségével: nevét akkor ismerte meg az ország, amikor a strasbourgi bírósághoz fordult, hogy eutanáziához folyamodhasson és méltósággal fejezhesse be az életét.

A díszpolgári címről Karsai Dániel testvére adott hírt a Facebookján. „Danikám, XIII kerületi díszpolgár lettél! Ráadásul nem is akármilyen társaságban, Hernádi Judittal és Geszti Péterrel közösen kaptad meg az elismerést” – írta Karsai Péter.

Karsai Dániellel küzdelme során többször is interjúztunk: