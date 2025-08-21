zöldövezettűzfaamerikai duglászfenyő
Lángol a világ egyik legnagyobb fája

Steve Satushek / Getty Images
Illusztráció.
24.hu
2025. 08. 21. 14:21
Ég a világ egyik legmagasabb fája, az Oregon állam partvidékén álló Doerner-fenyő – írja a Live Science. A példány egy amerikai duglászfenyő,

magassága 99,1, átmérője pedig 3,5 méter.

Ezzel nemcsak faja egyik legnagyobb képviselője, hanem a bolygó egyik legmagasabb fája is egyben.

A szakértők a példányt 450 évesnek becsülik, tehát nagyjából azóta él, hogy az európaiak elkezdték feltérképezni a régiót. A Doerner-fenyő Coquille városától keletre, egy, az Egyesült Államok Földgazdálkodási Hivatalának (BLM) kezelésében álló erdőben nő.

A Coos Forest Protective Association (Coos FPA) nevű erdővédelmi szövetség augusztus 17-én a Facebookon arról számolt be, hogy a különleges fa lángol. A tűz egy nappal korábban keletkezett a példány tetején, és lefelé kezdett el terjedni. A lángok egyedül a Doerner-fenyőt érintették.

A Coos FPA tűzoltói dolgoznak az égés megállítását, a fa tövébe tűzgátakat telepítettek, és alulról nedvesítik a törzset a terjedés feltartóztatásának érdekében. A fenyő tetején helikopterről locsolják.

A munkába a BLM is bekapcsolódott, a hivatal drónokkal figyeli a fa csúcsát. Ugyan augusztus 19-re a látható lángok megszűntek, de az infravörös felvételeken még érzékelhető volt egy forró pont a törzsben, nagyjából 76 méteres magasságban.

Az érintett régióban egy ideje jelentős a hőség és a szárazság, a hét hátralevő részében pedig tovább romolhat a helyzet. Amennyiben a tűz átterjed, annak súlyos következményei lehetnek.

Megan Harper, a BLM szóvivője szerint eddig a különleges fa tetejéből mintegy 15 méternyi veszett el az égés során. Ugyan a növényben jelentős kár esett, de valószínűleg túléli majd az esetet. „A fa olyan nagy és annyira tömör, hogy időbe telik, mire teljesen elég” – mondta Harper az AP-nek.

A szakértők az időjárási adatok alapján kizárták, hogy villám okozta volna a tüzet. A keletkezés hátterét jelenleg is vizsgálják.

