Furcsa, narancssárga krokodilok lakják ezt a barlangot

Illusztráció.
2025. 08. 14. 10:30
Különleges, szokatlan színezetű, vöröses-narancs bőrű krokodilok élnek egy közép-afrikai barlangban – írja az IFLScience. A gaboni Abanda-barlangrendszer környezetéhez alkalmazkodott tompaorrú krokodilok eltérnek a felszínen előforduló társaiktól.

A faj a világ legkisebb élő krokodilja, testhossza a farokkal együtt legfeljebb 1,9 méter. A faj főként Nyugat- és Közép-Afrika patakjaiban és mocsaras erdeiben van jelen, 2008-ban biológusok egy csoportja azonban első alkalommal bukkant barlangi ökoszisztémában élő állományra.

A helyi populáció fő jellegzetessége a narancssárgás bőr.

Egyelőre nem világos, hogy miért alakult ki ez a színezet.

A barlangi környezetben, a kevés fény miatt az állatok általában elvesztik színűket, az élénk árnyalat ezért is érdekes. Az egyik magyarázat, hogy a színezetért a denevérürülék felelős, az ugyanis gazdag a karbamidban, amely az évekig tartó expozíció hatására megváltoztathatja a pikkelyek színét.

Mivel környezetükben kevés az elérhető élelem, a helyi krokodilok denevérekhez és tücskökhöz igazították táplálkozásukat. A barlangon kívül a faj főként rákokat, csigákat, békákat és édesvízi rovarokat eszik.

Wikimedia Commons / Olivier Testa (CC BY-SA 3.0)

Egy 2016-os publikáció alapján a krokodilok akkor kaphatják el a denevéreket, amikor azok az ürülékbe vagy iszapba pottyannak, esetleg közvetlenül a falakról szedhetik le őket. A fajtól szokatlan táplálkozás nem árt az egyedeknek, sőt: a helyi példányok testtömege nagyobb, mint mocsárvidéki társaiké.

A barlangi környezet egyik előnye, hogy a felszíni időjárási viszonyok nem befolyásolják az elérhető táplálékot. Az élőhely meleg, nedves, stabil körülményei ideálisak a hidegvérű, azaz ektoterm fajnak.

A barlangi állomány egyébként genetikailag is elkülönül, a különbségek annyira markánsak, hogy idővel a populáció külön fajjá fejlődhet. Dr. Matthew Shirley, a Floridai Egyetem munkatársa szerint ez csupán egy lehetőség, a folyamat pedig évezredeket vehet igénybe. Az állomány meglehetősen elszigetelt, a jelek alapján a génáramlás főként kifelé zajlik.

A kutatók évek óta nem végeztek közvetlen vizsgálatot a helyszínen, de alkalmanként ellenőrzik a populációt. A jelek alapján az állomány továbbra is virágzik.

