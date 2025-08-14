zöldövezetdelfinállatokállatvilág
Jet skivel vettek üldözőbe delfineket unatkozó strandolók

Vicki Smith / Getty Images
24.hu
2025. 08. 14. 15:16
Vicki Smith / Getty Images

Komoly felháborodást keltett az a két jetskiző, aki egy dél-ausztráliai strandon delfineket vett üldözőbe helyi idő szerint augusztus 10-én – írja a News.com.au. Az állatokat kergető férfiakról videó is készült Brighton közelében, egy ponton át is haladtak a vonuló csoporton.

A regionális környezetvédelmi és vízügyi hivatal szóvivője szerint az eset kapcsán vizsgálat indult. Az állami jogszabályok alapján jet skivel legalább 300 méteres távolságot kell tartani a tengeri emlősöktől, az előírás egyaránt védi az embereket és az állatokat.

Dél-Ausztráliában minden tengeri emlős védettnek számít a bálnáktól a fókákon át a delfinekig.

Azok, akik veszélyeztetik ezeket a fajokat, akár 100 ezer dollárost (mintegy 22 millió forintos) bírsággal és két év börtönnel is sújthatóak.

A vadállatok felelőtlen, szándékos megközelítése egyébként világszerte komoly problémát okoz, az ilyen találkozások gyakran emberi sérülésekkel végződnek. Indiában a közelmúltban egy fotózni kívánó turistát taposott meg egy elefánt, a Yellowstone Nemzeti Parkban pedig nem ritkák az óvatlanságból bekövetkező bölénytámadások.

