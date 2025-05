Az időjárás megítélése természetesen teljesen szubjektív, strandolást vagy kerti partit tervezve az eső nyilván „rossz idő”, míg a kornyadozó kerten keseregve jobbat el sem lehet képzelni. Mégis, amolyan kimondatlan konszenzusként az esős, hűvös időt rossznak nevezzük, ha az hétvégére, a szabadnapokra esik. Lássuk, mi vár ránk.

A múlt hét végén egy hullámzó frontrendszer érte el térségünket borongós, az átlagnál hidegebb időjárást okozva, szombaton pedig hidegfront érkezik

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa. Jöjjenek a részletek.

Az említett hullámzó frontrendszer csütörtökön még felettünk van, elsősorban a déli és délnyugati megyékben várható csapadék, miközben hazánk egyre több pontján bújik elő a Nap. Pénteken felhős és napos időszakok váltják egymást, esőre azonban csak elszórtan és elvétve számíthatunk, és a szombati nap nagy részében is hasonlóan alakul az idő.

A hőmérséklet azonban nem változik jelentősen, az országos 13–18, 14–20 fok elmarad 20–23 foktól. A meteorológus érdekességként megjegyzi: február óta nem volt rá példa, hogy a napi csúcsok ilyen hosszú időn keresztül alulmúlják az átlagot. Szombat késő délután, este aztán megjön a hidegfront, elszórtan számíthatunk esőre, néhol záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak, és ez a változékonyság jellemzi majd a vasárnapot is. Az ok egy Északnyugat-Európa felett örvénylő anticiklon, amely az óramutató járásának megfelelő forgásával északról sodor fölénk hideg légtömegeket.

A lényeg viszont, hogy a jelenlegihez képest „nem romlik el az idő” hétvégére, ez a hidegfront nem hoz nagyobb csapadékot és lehűlést sem.

Ami pedig a folytatást illeti, hétvégétől egyre naposabb időben reménykedhetünk, miközben a hőmérséklet nagyjából a most tapasztalható szinten marad, jelen állás szerint pedig csütörtök, péntek magasságában egy mediterrán ciklon hoz újabb csapadékot a következő napokra.