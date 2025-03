Súlyos ökológiai katasztrófa zajlik Amerikában, méreg gyilkolja a tengeri állatokat

Március 17-e óta több mint 70 tengeri madarat kellett befogadnia a kaliforniai Huntington Beach-ben működő Wetlands and Wildlife Care Centernek – írja az ABC7. A leterheltség kezdi meghaladni a vadvédelmi központ kapacitását, Dr. Elizabeth Wood állatorvos szerint a helyzet végsőkig feszegeti erőforrásaikat. Kaliforniában jelenleg katasztrofális, tömeges domoinsav-mérgezés sújtja az élővilágot, a puhatestűektől a madarakon át a tengeri emlősökig rengeteg állat érintett.

5 fotó

A neurotoxikus anyag algavirágzások során keletkezik, és súlyos hatást gyakorol a különféle állatokra, így a fókákra, delfinekre és madarakra – a fókák akár agresszívvé is válhatnak ilyenkor. Tenger gyümölcseit elfogyasztva a méreg akár embereket is megbetegíthet. A mostani esemény még a 2023-as, Dél-Kaliforniában rekordnak számító domoinsav-mérgezésnél is pusztítóbbnak tűnik.

A veszélyes anyag a tápláléklánc alsóbb szintjein kezd el felhalmozódni, majd a ragadozók révén egyre felfele halad. Wood szerint a tengeri madaraiknál, elsősorban a pelikánoknál, kormoránoknál, búvárféléknél és récéknél a mérgezés tipikus tünetei figyelhetők meg. Ezek közé tartozik a dezorientáltság, a rohamok, a járásra vagy repülésre való képtelenség, illetve a lesoványodás.

A madarak azonnal gyógyszereket és intravénás folyadékot kapnak, hogy kiürítsék a toxinokat, sokan azonban nem élik túl a mérgezést. Mint Wood elmondta, bizonyos esetekben már nem sokat tehetnek, Debbie McGuire, a központ igazgatója szerint sikerességi arányuk nem éri el az általuk elvárt szintet, de remélhetőleg javulni fog a helyzet.

A kutatók úgy vélik, hogy az algavirágzáshoz hozzájárulhattak a januári erdőtüzekből származó hamurészecskék, valamint az esővíz által bemosott szennyeződések. Ezek táplálják a veszélyes mikroorganizmusokat, amelyek Közép-Kaliforniától Dél-Kaliforniáig elszaporodtak.

McGuire szerint a helyzet nagyon megterhelő a személyzet számára, ám mindent megtesznek azért, hogy a lehető legtöbb állatot megmentsék. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy jelentsenek minden betegnek tűnő állatot, de ne közelítsék meg azokat.