Méregtől megvadult fókák lepték el Kalifornia partjait

Mérgezés miatt agresszívvé váló oroszlánfókák miatt adtak ki figyelmeztetést a dél-kaliforniai strandokra – írja a The Independent. A térségben tömegesen betegednek meg az állatok.

RJ LaMendola Ventura megyei szörfös közösségi oldalán arról számolt be, hogy múlt pénteken egy megvadult, szinte démoni példány támadt rá, az állat előbb megpróbálta lerángatni a deszkájáról, majd, miközben a szárazföld felé úszott, fogait a fenekébe mélyesztette. A fóka még a parton is őt figyelte.

LaMendola jelentette az esetet a Channel Island Marine Wildlife Institute-nak, és megtudta, hogy Santa Barbara és Ventura megyében már több hasonló támadás is történt.

A veszélyes viselkedésért a feltehetően domoinsav okozta mérgezés felelős.

Az anyag algavirágzások során keletkezik, és rohamokat, illetve egyéb egészségi problémákat okoz az oroszlánfókáknál. Az idegméreg előbb szardellákban, szardíniákban és más, apróbb élőlényeket fogyasztó halakban halmozódik fel, majd, miután ragadozóik, így a delfinek és fókák elejtik őket, a domoinsav feljebb lép a táplálékláncban.

A vadvédelmi szakértők most azt tanácsolják a környékbelieknek, hogy ne közelítsék meg a betegnek tűnő oroszlánfókákat. Múlt péntekig legalább 140 mérgezési tüneteket mutató egyedet szállították a San Pedro-i Marine Mammal Care Center állatmentő központba, a katasztrófában delfinek is érintettek. Amennyiben egy-egy delfin partra sodródik a mérgezés következtében, szinte biztosan elpusztul, ám az oroszlánfókák is csupán 50–65 százalékos túlélési arányt mutatnak.

Legutóbb 2023-ban lépett fel tömeges domoinsav-mérgezés Kaliforniában, akkor több mint ezer fóka hullott el. A hasonló események kockázatát fokozza a klímaváltozás, hiszen a melegedő tengerben nagyobb eséllyel indulnak meg algavirágzások, emellett a víz savasodása is súlyosbítja a helyzetet. A csapadékvíz által beszállított mezőgazdasági szennyezők, például a műtrágyák, szintén táplálják az algavirágzásokat.

John Warner, a Marine Mammal Care Center vezérigazgatója szerint a jelenlegi esemény már most súlyosabb, mint a 2023-as.

A két évvel ezelőtti katasztrófa Dél-Kalifornia legpusztítóbb tömeges domoinsav-mérgezése volt.

Az anyag egyébként kagylókban is felhalmozódhat, ezeket elfogyasztva pedig emberekbe is bejuthat. A hatóságok a helyieknek azt javasolják, hogy ha tenger gyümölcseit akarnak enni, azokat csak étteremben egyék, mert azok jellemzően kereskedelmi, az algavirágzás által nem érintett halászatokból vásárolnak alapanyagokat.