Kevesebb élelem jut Afrikába az ukrajnai háború miatt

Szomália egyelőre még nem tartozik az éhező afrikai államok közé, azonban egy új jelentés szerint az ország több részén is élelemhiányra lehet számítani a térséget sújtó tartós szárazság miatt – írja az AP News. Az ENSZ élelembiztonsági jelentése alapján nagyjából 8 millió ember élelmezése vált bizonytalanná, mivel a területen gyakorlatilag az ötödik esős évszak is elmaradt. Az ENSZ azt tartja a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy jövő április és június között több mint 700 ezer szomáliaiból lesz éhező, ez a szám pedig tovább nő, ha a következő szezon is csapadékszegény lesz.

Az élelmezésbiztonsági szakértők már az év elején felhívták a figyelmet arra, hogy Szomália krízissel nézhet szembe, ha a humanitárius segítségnyújtás mértéke nem emelkedik. A helyzetet csak tovább fokozta az ukrajnai háború kirobbanása, ugyanis sok jelentős adományozó az ukrán rászorulókhoz juttatta el az eredetileg Afrikába szánt segélycsomagok egy részét.

Néhány órával az élelembiztonsági jelentés publikálása után az Amerikai Egyesült Államok bejelentette, további 411 millió dollárral (több mint 157 milliárd forint) támogatja a szomáliai krízis enyhítését. A Norvég Menekültügyi Tanács úgy gondolja, már most is létezik az éhínség Szomáliában, és tízezrek halálát okozza.

Az élelemhiány és a szárazság a szomszédos Etiópiában és Kenyában is problémát okoz, Szomália azonban különösen rossz helyzetben van, hiszen az al-Sabaab nevű szélsőséges iszlamista szervezet célzottan zárja el a lakosság elől a víz- és élelemforrásokat.