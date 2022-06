112 milliót is kifizethetnek egy ilyen halért

A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján veszélyeztetettként szereplő ázsiai csontnyelvű hal igazi státusszimbólumnak számít. Egy-egy példányért akár 300 ezer dollárt (112 millió forintot) is kifizethetnek – írja az IFLScience. A fiatal egyedek esetenként jóval olcsóbban, 300 dollárért (112 ezer forintért) szerezhetőek be, a ritka albínók viszont 70 ezer dollárt (26 millió forintot) érnek.

A 60-90 centiméter hosszúra megnövő állat testét nagy pikkelyek borítják, állkapcsa végén két bajusz látható. Mivel a halak hasonlítanak a kínai újévi felvonulásokon feltűnő papírsárkányokra, sokan úgy vélik, hogy szerencsét hoznak. Olyan történetek is léteznek, melyek szerint egyes példányok életüket feláldozva segítettek az embereken, például akváriumukból kiugorva figyelmeztették a veszélyre gazdájukat.

Az ázsiai csontnyelvű halat évszázadokon át húsa miatt halászták Délkelet-Ázsia folyóiban és mocsaraiban. 1975-ben ugyanakkor a térség vizes élőhelyei elkezdtek zsugorodni, és a faj egyedszáma is drámaian lecsökkent, ezért tilalmat vezettek be a hal nemzetközi kereskedelmére.

A védelem ugyanakkor nem várt hatással járt.

Emily Voigt The Dragon Behind the Glass című könyvében átfogóan foglalkozik a témával. A szerző szerint a tilalom bevezetése visszafele sült el, az állat gyakorlatilag limitált szériás luxuscikké vált.

A hal iránt a fekete piacon óriási a kereslet, ami erőszakkal is jár, Szingapúrban egy alkalommal például egy férfit megkéseltek, amikor ellopták tőle ázsiai csontnyelvű halait. Az állatok annyira értékesek, hogy egyes tulajdonosok még plasztikai műtéteket is elvégeztetnek rajtuk, a halaknak pedig szépségversenyeket is szerveznek, ahol fegyveres őrök vigyáznak a drága példányokra.

Az 1980-as években lazítottak az előírásokon, és a farmokon tenyésztett egyedek kereskedelmét lehetővé tették. A kereslet ennek ellenére továbbra is hatalmas, a délkelet-ázsiai telepeket komolyan őrzik, néha még mikrocsippel is ellátják a halakat, hogy lopás esetén nyomon követhessék őket.